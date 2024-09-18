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大谷季後賽投球？羅伯斯暗示引爭議　美媒：應解雇相關人員

▲▼ 大谷翔平與教頭羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平與教頭羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平今年專注於指定打擊，目前累積48支全壘打、110分打點和48次盜壘，對於球隊的區域冠軍爭奪扮演舉足輕重的角色。教頭羅伯斯「暗示」不排除讓大谷翔平在季後賽解封投球，這一番言論引發不小討論。更有外媒直言，任何參與這個可能草率決定的人，都應該被解僱。

道奇隊的投手陣容表現不盡如人意，無論是先發還是救援投手都顯得疲軟；今天對馬林魚之戰，再次因投手崩盤以9比11落敗，使得球隊四年來首次奪得世界大賽冠軍的希望蒙上陰影。

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在這種情況下，有關大谷在季後賽中擔任救援投手的討論自然浮現。大谷去年9月接受右肘手術，本賽季主要專注於打擊並同步進行投球復健，預計下個賽季才能重返投手丘。

不過，羅伯斯表示，大谷翔平在季後賽復出投球的可能性「並非完全不存在」，這一番言論引發爭議。

美國媒體「FANSIDED」記者蘭帕特（ Lior Lampert）以激烈的標題報導這一狀況，表示「道奇隊應該解雇那些迫使大谷翔平在本季季後賽中登板的人」。

報導中指出，「羅伯斯監督的決策極其不負責任，他讓球隊明星球員面臨風險，這樣的倉促決定應受到譴責。」並批評道，「上賽季冬季，大谷與道奇隊簽下10年7億美元的合約。現在卻考慮冒著危險影響他的未來，這是非常不可理解的。」

「如果大谷在康復過程中遇到問題，這樣的選擇將會付出代價。」他強調，「大谷的打擊力對道奇隊來說無可替代。我們必須小心對待這位30歲的球員，逐步推進他的投手復出。讓大谷投入季後賽風險是不合邏輯的。」

不過羅伯斯目前是僅提及可能性，並非強行要求大谷登板。正是因為大谷獨特的投打雙刀流才引發這樣的討論。
 

關鍵字： 大谷翔平道奇隊季後賽投打雙刀流救援投手

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