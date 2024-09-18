麟榤配首輪出局！邱相榤怕被罵　王齊麟暖安慰：要罵也是罵我

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

記者游郁香／綜合報導

「麟榤配」王齊麟、邱相榤昨(17)日在超級1000系列中國公開賽以兩個13比21，不敵同樣是奧運後才合拍的印尼組合菲克里(Muhammad Shohibul Fikri)、馬丁(Daniel Marthin)，止步32強。王齊麟透露，邱相榤賽後擔心如此表現會被罵，他馬上安慰對方有實力又有顏值，「要罵也是罵我對吧！」

身高都逼近190公分的王齊麟、邱相榤，在巴黎奧運後組成「雙塔組合」，過去3站賽事有2站(南韓、香港公開賽)闖進4強，表現一鳴驚人，本周轉戰超級1000系列中國賽，目前位居世界第92的「麟榤配」首輪對上同樣是新組合的印尼菲克里、馬丁， 對手在日本賽、南韓賽都挺進4強，實力相當不錯。

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最終「麟榤配」以兩個13比21敗下陣來，中國賽止步32強，這是兩人合作4站以來首度首輪出局。王齊麟賽後透露，邱相榤回到飯店後突然問他，「今天打這樣會不會被罵？」王齊麟馬上安慰對方，「你想太多了啦！你潛力新秀，有力量、速度又有身材顏值，你只管往前衝就對了，要罵也是罵我對吧！」

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

身為前輩的王齊麟拜託球迷多多鼓勵邱相榤，「我們會繼續磨合讓你們看到越來越剛猛的7鵝？麟榤？齊邱？相齊？配。」

王齊麟也感謝大家總在輸球後告訴他，「沒關係再加油！」讓他感到非常溫暖，「也因為這樣更希望每一次都能打出好球給你們看！」他坦言，奧運過後持續參賽，身體確實有負擔，不過他不會把這當藉口，「我還年輕，讓我稍微充電一下，繼續飛給你們看。」