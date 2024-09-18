創大聯盟新里程碑！小惠特達成首位游擊手2季「30轟30盜」

Stolen base No. 30 for Bobby Witt Jr. ????



He is the first shortstop in MLB history with multiple 30/30 seasons. pic.twitter.com/qKf0kwfeht — MLB (@MLB) September 17, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

皇家當家游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）今（18日）對老虎跑出本季第30次盜壘，成為大聯盟首位游擊手達成2季「30轟30盜」紀錄。

小惠特去年成為皇家首位單季達成「30轟30盜」的球員，當時他擊出30轟、40盜。本季至今繳出32轟、30盜，歷史上僅有6位游擊手曾達成單季「30轟30盜」，分別是拉金（Barry Larkin）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、羅林斯（Jimmy Rollins）、H.拉米瑞茲（Hanley Ramírez）、林多（Francisco Lindor）、小惠特，其中小惠特更是首位2個球季達成「30轟30盜」。

本季小惠特的表現更上一層樓，今天賽前的打擊率達到0.332，上壘率0.384，長打率0.600，更首度達成單季200安，同時也是2012年基特（Derek Jeter）216安以來，再度出現游擊手單季200安，而他目前打擊率、安打、得分都暫居全聯盟第1，有望成為1900年以來，第5位在這3項數據領先全大聯盟的球員，前4位分別是拉如瓦（Nap Lajoie）、柯布（Ty Cobb）、穆希爾（Stan Musial）、卡羅（Rod Carew）。

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大都會游擊手林多也接近實現這一壯舉，本季繳出31轟27盜，距離達成「30轟30盜」紀錄僅差3次盜壘。

▲皇家當家游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）