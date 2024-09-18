「我手還在發抖...」幸運女球迷接到大谷第48轟：絕對不賣！

48/48 FOR SHOHEI OHTANI! pic.twitter.com/QoXCvhkrHI — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 17, 2024

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平18日對邁阿密馬林魚隊之戰，扛出2分砲，本季第48轟出爐。接到這顆球的是坐在右外野二樓看台的19歲大二學生珍娜·范德比森，她與住在邁阿密的姐姐們一起來看比賽。

范德比森表示，她唯一知道的球員就是大谷翔平，這顆全壘打球正好飛向她的方向。她描述當時的情景，「大家都朝著那顆球擠過來，球先撞到牆，然後彈到地上，我趁機抓住它。」

「我也搞不太清楚。接到這顆球的機率到底有多高呢？」她興奮地繼續說：「現在我的手還在發抖。我很期待能看到大谷選手，因為我只認識他。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她還補充道，自己在比賽開始前三個小時從華盛頓特區飛抵邁阿密，並在比賽開始前30分鐘抵達球場。

關於這顆紀念球，她說：「我上網查了，才知道這是他本季的第48號全壘打。我絕對不會賣掉它，因為它的價值無法用金錢衡量。我會一直保留它，這感覺真是太不真實，簡直讓我驚訝到無法自拔。」這個突如其來的「禮物」讓她激動不已。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）