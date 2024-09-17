古林睿煬120局達標！生涯首次單季10勝　獅9比2大勝桃猿

▲古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一獅主場迎戰樂天桃猿，「金孫」古林睿煬先發6局飆出8次三振，打擊火力相挺，獅隊終場9比2勝出，取得近期4連勝。這場比賽使古林睿煬本季投球局數突破120局，首次達成中華職棒規定投球局數，不僅證明他的耐力和穩定性，更鞏固他作為球隊王牌投手的地位。

古林睿煬今天一開局就三振首名打者林立，雖然接連被陳晨威、梁家榮擊出安打，隨後立刻回穩，三振中心棒次朱育賢、林承飛。

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4局上，古林睿煬遭遇本場最大危機，先是被朱育賢擊出安打，但隨即化解危機，讓林承飛打出雙殺打。不過，危機並未完全解除。接下來他連續被敲出三支安打，失掉兩分。直到林政華擊出滾地球，才終止這波猛烈攻勢。

5局上，古林睿煬回穩，投到6局未再被敲安，僅投出1次保送讓對方上壘；此戰主投6局用95球，被敲8安，飆出8次三振，失掉2分責失，本季10勝到手，為中職今年首位達到10勝的本土投手，也是個人生涯首次單季達到10勝，另外投球局數累積121局，首度達成規定投球局數。

古林睿煬賽後防禦率1.64，穩居防禦率王，三振數來到148次，再度追上隊友勝騎士，並列聯盟第一。

獅隊在2、3以及5局都攻下3分大局，其中陳重羽在3局下擊出3分砲，5局下又擊出1分打點安打，個人包辦雙安貢獻4分打點，獲選單場MVP。邱智呈也有雙安3打點的好表現。

桃猿先發投手黃子鵬今天僅投4.1局，挨11支安打，包括1轟，繼4月5日對中信兄弟再度單場被敲雙位數安打，失掉9分、6分責失，吞本季第7敗。

