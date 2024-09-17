迎接全新挑戰！中華男子袋棍球代表隊首次參戰BOX世錦賽

▲中華隊首次挑戰BOX室內袋棍球世錦賽。（圖／袋棍球協會提供）

記者簡名杉／綜合報導

BOX室內袋棍球世錦賽即將在9月20日至9月29日於美國紐約州尤蒂卡展開，這也是中華男子袋棍球代表隊首次參戰BOX世錦賽，迎向全新挑戰。

BOX室內袋棍球與在戶外草地上奔跑的一般袋棍球賽事有所不同，BOX室內袋棍球與曲棍球類似，球場周圍以隔板封閉，因此球擊中邊界後會直接反彈，不會出界暫停，球員需要持續爭奪球權。加上BOX室內袋棍球場地較小，所以節奏會更快、更緊湊，球員之間的肢體碰撞也會更多，是一項有著更高速度和強度的運動。

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中華隊為了備戰BOX世錦賽，今年四月前往捷克參加歐洲E-BOX與AHM國際邀請賽，提前熟悉BOX室內袋棍球的規則節奏與強度，好拿出最好的表現應對這次賽事。

而本屆BOX世錦賽，中華隊與歐洲的捷克、蘇格蘭，以及中美洲的牙買加同組，一同爭奪高位排名戰席次。其中牙買加與中華隊相同，皆是第一次參與BOX世錦賽，目前沒有世界排名。

捷克與蘇格蘭則是有多次參加BOX世錦賽的經驗；捷克從2003年起，便沒有缺席任何一屆BOX世錦賽，並於2011年殺進四強；蘇格蘭則是參與過2003年與2007年的BOX世錦賽，分別拿下第四名與第五名佳績，目前捷克為BOX室內袋棍球世界排名第7，而蘇格蘭則是排名第16，皆是經驗豐富且強悍的對手。