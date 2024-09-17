7億美元的豪賭？美媒：大谷翔平季後賽投球復出太冒險

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊的二刀流巨星大谷翔平是否會提前復出投球，成為棒球界熱議的焦點。道奇雖在國聯西區領先，但展望季後賽仍面臨諸多挑戰。

外媒報導分析，道奇隊目前困境重重：王牌投手葛拉斯勞（Tyler Glasnow）因右肘發炎加劇，本季復出無望；王牌克蕭（Clayton Kershaw）尚未回歸；布勒（Walker Buehler）和米勒（Bobby Miller）表現不穩。雖然山本由伸的回歸為先發陣容注入活力，但救援群狀況不佳，屢屢無法守住領先優勢。

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在此情況下，大谷的救援投球成為熱門話題。儘管他去年9月接受右肘手術，本賽季專注打擊，原計劃明年才恢復二刀流，但道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）並未完全否定大谷在季後賽突然登板的可能性，只是表示「可能性極低」。

著名記者奈騰格爾（Bob Nightengale）在「USA TODAY」指出，「奇隊並未排除大谷登上投手丘的可能性，但這個簡單的想法顯示出他們的急迫感。大谷去年9月進行第2次肘部手術，目前正在康復中，尚未進行實戰與打者對決。」

他進一步提出質疑，「季後賽中出場1、2次救援是否值得冒著7億美元合約和可能的第3次手術風險？雖然這在好萊塢會成為轟動話題，大谷也曾打破過不利局面，但自2023年8月23日以來未曾登板，貿然讓他出賽無疑是不必要的冒險。」