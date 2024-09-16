收藏老爸球員卡　布朗尼透露最愛「騎士1.0時期」詹皇

▲布朗尼在新賽季將有機會和老爸同場效力。（圖／VCG）

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人新秀布朗尼(Bronny James)由於老爸正是球隊王牌當家一哥詹姆斯(LeBron James)因此加盟後一舉一動都受到外界高度關注。布朗尼日前出席由球員卡品牌所舉辦與球迷面對面互動活動時，就透露自己唯一收藏的球員卡，正式老爸詹皇，且布朗尼還透露，「自己最喜歡的一張卡，就是老爸早期在克里夫蘭騎士效力時期的球員卡。」

布朗尼在今夏NBA新人選秀會上，被湖人以次輪籤挑中，將有機會在2024-25賽季與父親詹皇上演「父子連線」戲碼，也成為新賽季紫金軍團的一大看點所在。

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近日布朗尼出席球員卡品牌活動時透露，「自己唯一有收藏的球星卡，就是父親詹姆斯的球員卡，而其中最喜歡的一張，則是早年他效力騎士時，穿著橘色、藍色相間球衣，那是我最喜歡的一張球卡。」

現年僅19歲的布朗尼，在今年NBA新人選秀會被湖人以次輪第55順位挑中，先前他在夏季聯賽整體表現也有漸入佳境之勢，而他在夏季聯賽首戰的實戰球衣，更在日前於拍賣會上，被以台幣122萬元的天價賣出，可說是新賽季話題性極高的新秀代表人物。

▲湖人天王詹姆斯與大兒子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）