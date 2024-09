夢幻！梅西複製柯瑞「晚安」手勢　慶祝生涯第840顆進球

Lionel Messi hit the ‘night night’ after scoring a goal for Inter Miami pic.twitter.com/FlLdiRtzYl — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 15, 2024

記者游郁香/綜合報導

37歲的阿根廷球王梅西(Lionel Messi)養傷2個月後,昨(15)日終於復出代表邁阿密國際出賽,他在對費城聯的比賽攻進2球、1助攻,生涯總進球數來到840顆,他射進單場第2顆進球時,還模仿NBA天王柯瑞(Stephen Curry)經典的「晚安」慶祝手勢,夢幻的畫面引起熱議。

Messi said 'night night' after his second goal vs. Philadelphia pic.twitter.com/h7zSLi0r7f — B/R Football (@brfootball) September 15, 2024

NBA歷史三分球王柯瑞在巴黎奧運金牌戰傷透地主球迷的心,他最後3分鐘連砍4顆致命三分,幫助美國男籃擊敗法國,完成金牌5連霸壯舉,「咖哩大神」接管比賽後再次做出招牌的「晚安」慶祝,讓這個手勢再次爆紅,足壇傳奇梅西很可能也看到了這一幕,他昨日傷癒復出打進單場第2球時,複製了「晚安」慶祝。

▲阿根廷球王梅西休養2個月,回歸首戰攻進2球1助攻。(圖/路透,下同)

自柯瑞在2022年季後賽對金塊第一次「說晚安」後,這個動作就在全球體壇蔚為風潮,不過梅西做起來格外有意義,美國媒體《ClutchPoints》指出,「NBA球員和足球員互相觀看比賽或模仿慶祝動作並不罕見,但看到史上最佳之一向另一位致敬卻相當罕見。」

Messi has some good taste I see. Good luck at PSG my guy pic.twitter.com/7Lj6S0tevb — Stephen Curry (@StephenCurry30) August 10, 2021

事實上,梅西與柯瑞一直很欣賞對方,兩人曾互相祝福,包括梅西2021年離開西甲豪門巴塞隆納轉戰法甲巴黎聖日爾曼時,「咖哩大神」特別貼出一張梅西舉著自己的簽名球衣的照片,「梅西的品味不錯啊,我祝你在巴黎聖日爾曼好運,兄弟。」

梅西生涯至今出賽1070場,他昨日打進第840顆進球,締造史上最快紀錄,另有375助攻、1215次參與進球。

梅西來到MLS第2季,為邁阿密國際打進27球,他在中北美洲及加勒比海冠軍聯賽中攻入2球,在聯賽盃貢獻10球,在MLS射進15球,梅西與另一位阿根廷球星伊瓜因(Gonzalo Higuain)保持的隊史最多29球紀錄只差2球。

另外,梅西還寫下一項MLS史上最快紀錄,他在MLS前19場比賽中攻入15球、送出16助攻,是最快達成此紀錄的球員,之前的紀錄是喬文科(Sebastian Giovinco)的29場。