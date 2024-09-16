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夢幻！梅西複製柯瑞「晚安」手勢　慶祝生涯第840顆進球

記者游郁香／綜合報導

37歲的阿根廷球王梅西(Lionel Messi)養傷2個月後，昨(15)日終於復出代表邁阿密國際出賽，他在對費城聯的比賽攻進2球、1助攻，生涯總進球數來到840顆，他射進單場第2顆進球時，還模仿NBA天王柯瑞(Stephen Curry)經典的「晚安」慶祝手勢，夢幻的畫面引起熱議。

NBA歷史三分球王柯瑞在巴黎奧運金牌戰傷透地主球迷的心，他最後3分鐘連砍4顆致命三分，幫助美國男籃擊敗法國，完成金牌5連霸壯舉，「咖哩大神」接管比賽後再次做出招牌的「晚安」慶祝，讓這個手勢再次爆紅，足壇傳奇梅西很可能也看到了這一幕，他昨日傷癒復出打進單場第2球時，複製了「晚安」慶祝。

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▲▼阿根廷球王梅西休養2個月，回歸首戰攻進2球1助攻。（圖／路透）

▲阿根廷球王梅西休養2個月，回歸首戰攻進2球1助攻。（圖／路透，下同）

自柯瑞在2022年季後賽對金塊第一次「說晚安」後，這個動作就在全球體壇蔚為風潮，不過梅西做起來格外有意義，美國媒體《ClutchPoints》指出，「NBA球員和足球員互相觀看比賽或模仿慶祝動作並不罕見，但看到史上最佳之一向另一位致敬卻相當罕見。」

事實上，梅西與柯瑞一直很欣賞對方，兩人曾互相祝福，包括梅西2021年離開西甲豪門巴塞隆納轉戰法甲巴黎聖日爾曼時，「咖哩大神」特別貼出一張梅西舉著自己的簽名球衣的照片，「梅西的品味不錯啊，我祝你在巴黎聖日爾曼好運，兄弟。」

▲▼阿根廷球王梅西休養2個月，回歸首戰攻進2球1助攻。（圖／路透）

梅西生涯至今出賽1070場，他昨日打進第840顆進球，締造史上最快紀錄，另有375助攻、1215次參與進球。

梅西來到MLS第2季，為邁阿密國際打進27球，他在中北美洲及加勒比海冠軍聯賽中攻入2球，在聯賽盃貢獻10球，在MLS射進15球，梅西與另一位阿根廷球星伊瓜因(Gonzalo Higuain)保持的隊史最多29球紀錄只差2球。

另外，梅西還寫下一項MLS史上最快紀錄，他在MLS前19場比賽中攻入15球、送出16助攻，是最快達成此紀錄的球員，之前的紀錄是喬文科(Sebastian Giovinco)的29場。

▲▼阿根廷球王梅西休養2個月，回歸首戰攻進2球1助攻。（圖／路透）

關鍵字： 足球MLS邁阿密國際阿根廷梅西NBA勇士柯瑞

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