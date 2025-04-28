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李政厚再現「厚澎配送」暖心粉絲服務　火燙連5場安打還秀美技

▲▼巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美韓籍李政厚延續人氣，在美國大聯盟也展現出滿滿的粉絲服務精神！他在28日（台灣時間）對戰德州遊騎兵的比賽前，親手將球高高拋向觀眾席，準確送到一位抱著小孩的父親手中，溫馨互動引爆現場熱烈掌聲，相關影片在網路上迅速掀起話題。

李政厚當時完成賽前熱身後，在三壘線附近與隊友致意後，特別回頭注視觀眾席，並精準地將球拋越防護網，完美落入觀眾手中。那位接住球的父親向李政厚開心致意，並把球交給懷中的孩子，孩子高興地舉起雙手，場面十分感人，讓在場球迷紛紛鼓掌歡呼。

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李政厚自旅美以來，賽前常花時間親自簽名回應球迷，展現滿滿親和力。過去在韓職（KBO）時期，他也以真誠的粉絲服務聞名，尤其在2022年6月的一場比賽中，曾經精準回應觀眾舉牌要求，擊出兩分全壘打，被韓媒以外送服務公司諧音哽譽為「厚澎配送」的佳話。

李政厚持續火熱手感，已連續5場比賽敲出安打，此役對戰德州遊騎兵的主場比賽中，以第三棒中外野手身分先發出場，首打席就擊出乾淨的右外野安打，單場交出4打數1安打的成績。自4月24日以來，李政厚已連續5場比賽擊出安打，目前賽季打擊率略降至3成24。

除了打擊表現，李政厚在4局上守備時也展現出色臂力，成功傳球封殺企圖衝向二壘的跑者。此戰巨人隊在9局下2比2平手時，靠著拉莫斯（Heliot Ramos）擊出內野安打上壘，隨後遊騎兵投手與一壘手接連傳球失誤，拉莫斯趁勢跑回本壘，巨人隊驚險以再見勝利拿下比賽，達成連續兩天的再見勝利壯舉。李政厚在本壘與隊友一起淋飲料浴慶祝勝利。

關鍵字： 李政厚球星溫暖互動現場感動大聯盟

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