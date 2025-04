5比1轟垮熱刺　利物浦提前4輪奪下英超冠軍主場嗨翻

▲利物浦奪下2025年英超冠軍。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間28日凌晨,英超榜首利物浦在安菲爾德主場上演瘋狂進球秀,以5比1轟垮踢館的熱刺,提前4輪奪下2025年賽季英超冠軍,現場60000名紅軍球迷欣喜若狂,一同慶祝奪冠精彩時刻。

上半場第12分鐘客隊熱刺發動攻勢,索蘭克(Dominic Solanke)接獲麥迪遜(James Maddison)開出的外旋角球頭槌破網,熱刺1比0先馳得點。

落後的利物浦沒有讓主場球迷等待太久,第16分鐘前鋒迪亞斯(Luis Díaz)接應多明尼克(Szoboszlai Dominik)從底線傳回的球後滑鏟破門,儘管裁判最初舉旗示意越位,但經過VAR審視後進球確認有效,利物浦將比分扳成1比1。

