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5比1轟垮熱刺　利物浦提前4輪奪下英超冠軍主場嗨翻

▲利物浦奪下2025年英超冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲利物浦奪下2025年英超冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間28日凌晨，英超榜首利物浦在安菲爾德主場上演瘋狂進球秀，以5比1轟垮踢館的熱刺，提前4輪奪下2025年賽季英超冠軍，現場60000名紅軍球迷欣喜若狂，一同慶祝奪冠精彩時刻。

上半場第12分鐘客隊熱刺發動攻勢，索蘭克（Dominic Solanke）接獲麥迪遜（James Maddison）開出的外旋角球頭槌破網，熱刺1比0先馳得點。

落後的利物浦沒有讓主場球迷等待太久，第16分鐘前鋒迪亞斯（Luis Díaz）接應多明尼克（Szoboszlai Dominik）從底線傳回的球後滑鏟破門，儘管裁判最初舉旗示意越位，但經過VAR審視後進球確認有效，利物浦將比分扳成1比1。

上半場第24分鐘利物浦攻勢再起，阿利斯特（Alexis Mac Allister）在禁區邊緣撿到一個二次進攻機會後起腳轟射，熱刺門將維卡里奧（Guglielmo Vicario）完全沒有防守機會，利物浦2比1反超比分；第34分鐘利物浦加克波（Cody Gakpo）在一次角球混戰後突破數人防守，靈巧轉身射門得分，助隊3比1擴大領先。

下半場第63分鐘聯賽進球王沙拿（Mohamed Salah）在一次防守反擊中接到多明尼克的傳球，左腳低射破門，利物浦4比1遙遙領先；第69分鐘阿諾德（Trent Alexander-Arnold）橫傳，熱刺烏多吉（Destiny Udogie）在沙拿的壓迫下將球踢進自家球門自擺烏龍，最終利物浦5比1痛宰熱刺，提前4輪奪下2025年賽季英超冠軍，現場60000名紅軍球迷歡聲雷動，一同慶祝奪冠精彩時刻。

「不可思議，能在這裡、與球迷們一起贏得英超冠軍，真的很特別，你們今天在比賽中也看到了，這種感覺無與倫比，能在利物浦、在球迷面前贏得英超冠軍，這感覺太棒了，」沙拿賽後受訪時興奮表示，「這一次的感覺比5年前好多了，有球迷在場讓一切變得更特別，但我也不想否定之前的成就，現在是一支不同的球隊、不同的教練，能再次證明我們可以做到，真的很特別。」

▲聯賽進球王沙拿（Mohamed Salah）賽後與主場球迷自拍分享喜悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯賽進球王沙拿（Mohamed Salah）與主場球迷自拍分享喜悅。（圖／達志影像／美聯社）

「這非常特別，也不是我們理所當然可以擁有的，這太棒了，今天的一切都令人難以置信，比賽前、整個星期裡，我們都有很多情緒，但我們完成了任務，我們是真正配得上這個冠軍的，」隊長范戴克（Virgil Van Dijk）接著說，「這是世界上最美麗的俱樂部，我認為他們（球迷）應該得到這一切，讓我們在接下來的幾周好好享受吧，好好消化這份榮耀。」

「當然，非常非常高興，但在某種程度上也相當不真實，因為你為這一刻的到來付出了巨大的努力，而當它真的到來時，你需要一些時間才能真正感受到它，」主帥斯洛特（Arne Slot）最後提及，「球迷們非常高興，我們沒多久就明白了，我也沒多久就明白了我們本季共同取得的成就。」

關鍵字： 英超足球利物浦熱刺

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