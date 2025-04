才克服血栓！公鹿里拉德無碰撞倒地　恐遭逢跟腱撕裂重傷

Damian Lillard goes down with a non-contact injury. Prayers. ???? pic.twitter.com/5tcfsPSOCb

記者游郁香/綜合報導

密爾瓦基公鹿明星控衛里拉德(Damian Lillard)克服「血栓」在季後賽奇蹟回歸,卻在今(28)日的首輪G4首節倒下,他將球傳給隊友後,在「無碰撞」的情況下倒地,抓著左腳後跟的位置,被攙扶退場。根據NBA名記者海恩斯(Chris Haynes)的最新消息,小李恐怕遭逢了左腳阿基里斯腱撕裂。

