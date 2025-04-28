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才克服血栓！公鹿里拉德無碰撞倒地　恐遭逢跟腱撕裂重傷

記者游郁香／綜合報導

密爾瓦基公鹿明星控衛里拉德（Damian Lillard）克服「血栓」在季後賽奇蹟回歸，卻在今（28）日的首輪G4首節倒下，他將球傳給隊友後，在「無碰撞」的情況下倒地，抓著左腳後跟的位置，被攙扶退場。根據NBA名記者海恩斯（Chris Haynes）的最新消息，小李恐怕遭逢了左腳阿基里斯腱撕裂。

里拉德的傷勢出現在首節還剩6分08秒左右，他試圖搶下隊友小崔特（Gary Trent Jr.）投籃未進的進攻籃板，他拍到球傳給小崔特後隨即倒地，表情相當痛苦，抓著左腳後跟，他的左腿明顯無法承受力量，被攙扶退場。

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▲▼公鹿球星里拉德無碰撞下倒地退場，恐遭逢重傷 。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿球星里拉德（右）無碰撞下倒地退場，恐遭逢重傷 。（圖／達志影像／美聯社）

NBA名記者海恩斯披露，里拉德本場比賽將不會回歸，「消息來源指出，密爾瓦基公鹿球星里拉德今晚將無法回到場上，傷勢可能相當嚴重。」

海恩斯隨後更新報導，稱里拉德恐遭逢左腳阿基里斯腱撕裂重傷，「這對里拉德而言相當殘酷，他才剛從血栓問題中復出，當時因血栓缺席了超過一個月的時間。」

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