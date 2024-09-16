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奧運金牌林郁婷、李洋代言麻將手遊不划算？　律師：選手也是品牌

▲林郁婷、李洋微風信義之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲林郁婷、李洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

替台灣贏得巴黎奧運金牌的「世界拳后」林郁婷、羽球黃金男雙成員李洋，最近接下麻將手遊代言，對此律師林智群在個人臉書粉專直言，奧運金牌可以代言的東西很多，選手也是一個品牌，「你接了麻將遊戲，汽車公司、名錶公司可能不會考慮你，賺了這攤，少了更大攤，未必划算。」引起正反議論。

林郁婷在巴黎奧運無畏性別抹黑，展現「台灣女兒」的堅韌，一舉替我國贏得奧運史上首面拳擊金牌，她的勇敢感動所有國人，「黃金男雙」成員李洋則與搭檔王齊麟攜手完成奧運金牌2連霸的壯舉，兩人在不被看好之下，以跨屆12連勝之姿成功衛冕，在最大的舞台繳出最精采的表現，振奮整個台灣。

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在奧運結束後，金牌選手各種代言邀約不斷，最近林郁婷和李洋代言了麻將手遊，對此在臉書擁有9萬人追蹤的律師林智群給出「犀利」建言，他直言兩位奧運金牌可以代言的東西很多，如營養品、汽車、手錶、外送平台等，代言麻將手遊恐不是最好的選擇。

▲▼林郁婷與李洋出席機能服飾品牌VERVE活動。（圖／記者李毓康攝）

▲林郁婷、李洋。（圖／記者李毓康攝）

林智群表示，重點是「質感」，選手本身也是一個品牌，「你接了麻將遊戲，汽車公司、名錶公司可能不會考慮你，賺了這攤，少了更大攤，未必划算。」他也指出，經紀人應該要好好把關。

林智群的見解引起正反議論，有網友表示認同，「為什麼要接這種鼓勵電玩還兼有賭博性質的廣告？」「經紀人的格局顯然把國際巨星規格做成村里長了！」有人直呼可惜並指出，「我覺得戴資穎就經營得很好。」「戴資穎的形象廣告最優。」

也有人反駁，「我就問，麻將錯了嗎？」「所謂『質感』都是外人定義的，只要是合法產業沒什麼好分高低。」還有人好奇發問，「請教一下律師，爭議是什麼？麻將遊戲？」林智群則回覆，「它的廣告就是俗又有力，跟手錶汽車廣告不一樣啊！」

關鍵字： 林郁婷李洋拳擊羽球2024巴黎奧運林智群

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