台維斯盃賽後直呼累！盧彥勳不只扛主帥　更談對台灣網球的期待

▲台維斯盃中華隊總教練盧彥勳。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

台維斯盃世界一級賽事中華隊與波士尼亞與赫塞哥維納之戰，中華隊以總積點3比2力克對手，順利摘下明年的台維斯盃世界組總決賽資格賽門票，首次扛起國家隊總教練的台灣網球名將盧彥勳賽後直喊「累」，但也希望這次帶領的選手們，能把經驗應用在之後的比賽上，並談到自己對未來台灣網球的期待。

盧彥勳坦言，擔任國家隊教練跟當國手真的差很多，指出當選手時只要顧好自己的比賽就好，當教練卻要每分每秒都專注在球場上，「雖然不是你下場，但是你每一場每一分好像都是你在打的那種心態，精神上對我來講我覺得是蠻累的。」

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兩天的比賽下來，盧彥勳點出有看到選手們的拚勁，他強調，「我們大家都很清楚，為了這個勝利、為了這個目標，每一天我們都不斷的在努力，不管輸跟贏，我覺得這是一個很棒的氛圍，並在團隊內一直去產生加成的化學效應。」並期盼球員們不要只把這樣的心態放在這一週的比賽，希望基下來回到職業賽場，他們也能繼續保持團結的心態，相信以他們的能力一定能打到更高的世界排名。

另外他特別指出這次中華隊的編制讓他非常滿意，更直言幾乎是「前所未有」，「我們有防護員、心理老師、物理治療師，然後加上總教練跟這次我們還有助理教練，很多時候我作為總教練，在場上有一些事情我也不見得每一件事情都看得到，這是第一次，我們也希望這個配置不管在主客場都能夠繼續的維持。」強調，「我希望選手進到國家隊的時候，他有非常非常被照顧的感受，在球場上去努力拚的時候，能夠無後顧之憂全力去應付。」

▲台維斯盃中華隊總教練盧彥勳。（圖／記者簡名杉攝）

而關於明年的台維斯盃世界組總決賽資格賽會不會再接任總教練，盧彥勳沒有把話說死，「這個禮拜我的職責就是把所有的選手給照顧好，二月的部分，我相信這些選手一定是能夠百分之百的去拚搏，不管我在現場或沒在現場其實我的心都是跟他們一起，期望他們在那個時候有更好的表現。」

