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徐若熙飆生涯最速158　葉總：他豁出去了！還有A級投手期待

記者楊舒帆／台北報導

味全龍「龍之子」徐若熙15日在台北大巨蛋先發對中信兄弟，繳出6.1局無失分好投奪勝，飆破158公里刷新生涯最速，總教練葉君璋表示，「因為剩下最後兩場，他應該豁出去了！」

▲▼徐若熙。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

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徐若熙前3局150公里以上速球連發，尤其3局上對陳子豪最後一球飆速158公里讓他揮空三振。徐若熙7局上續投，1出局一、二壘有跑者時退場。此戰用球數為72球，包含54顆好球，被敲5支安打，無失分。葉總表示，「原本預算投6局，當下有失誤、第二個又是短打，認為他有點急，換成銳歐幫他處理，會是比較好的想法。」葉總坦言，看得出來他想要繼續投，原本打算投到85球，但那局突然狀況多，於是決定換投。

談到徐若熙突破個人最速158公里，葉總透露，「剩下兩場，他應該豁出去了。他心裡應該有個打算，剩下的這兩場如何調整力量。（火球）連發這件事，是可以預測的。」

葉總確定徐若熙剩下一場先發，「考慮讓他下二軍（隔十天），這方面還要跟防護員討論，畢竟他現在每一球都是往上累積，從沒有過這個量，選擇對他最好的方式。」

關於最快球速與均速，葉總說：「他可以投到80幾球，還可以越來越快，絕對不到他希望達到的樣子。大概是90球、100球，每場比賽7局。一年至少120局，是一個A級投手的樣子，這好像有點嚴格。至於明年是否能達到120局，還需要再觀察看看。」

關鍵字： 味全龍徐若熙無失分好投生涯最速158公里影音

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