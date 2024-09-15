岳政華盼打擊找回自信　平野惠一肯定「岳家兄弟」不喊累

▲岳政華。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟外野手岳政華近期打擊表現不佳，總教練平野惠一仍肯定他在盜壘方面的成長，以及守備上的努力。

岳政華9月陷入低潮，打擊率只有.152，平野惠一表示，「以往他都是會需要降到二軍調整，回來之後才會有所突破，今年他至少都在一軍，他是年輕選手，這點對他來說會是不錯的成長。」

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談到自身近況，岳政華坦言，「目前有點沒方向，大家都鼓勵大膽去做，需要更有自信一點。之前狀況不太好，出棒有時會有點猶豫，越來越不敢出棒。」學長持續鼓勵他，他也希望能再找回自信。

本季盜壘在15日賽前已經累計21次，岳政華透露春訓下過苦工，過去在平野惠一還是統籌教練時，就特別注意這一環，現在能更有自信地展現盜壘能力。

平野惠一也說，「今年在盜壘真的看得到進步相當多。」甚至守備貢獻也很巨大，大家可能都會比較注意他的打擊，其實不管是守備也好盜壘也好，其實就是都對球隊做出非常大的貢獻。

不只岳政華，他的哥哥岳東華今年在一軍穩定出賽，平野惠一肯定他們的表現，「他們從來不會喊累，或這邊痛，當然他們一定會有點累，也多少有傷痛，但他們非常穩定地做出貢獻。對於這點真的很感謝。」