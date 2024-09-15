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張政禹迎龍寶「小無敵」誕生感動想哭　當天趕回比賽：多一份責任

▲味全龍隊張政禹。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊張政禹。（圖／味全龍隊提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍隊內野手張政禹9月10日喜獲麟兒，升格為新手爸爸。張政禹透露，妻子是在台中進行剖腹產手術，他幸運地在第一時間見證兒子誕生的珍貴時刻，一瞬間感動想哭，多了一份責任感。

張政禹回憶道，「當醫生將孩子抱出來給我確認時，我立刻檢查他的手指腳趾是否健全。看到兒子的第一眼，我就注意到他的嘴巴很像我，那一刻我真正感受到自己成為父親了，責任感也重了一些。」

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儘管當了爸爸，張政禹仍須維持職業球員的本分。他表示，孩子出生當天下午3至4點左右他就返回球場，回到主場準備比賽。「這要感謝我太太和她的家人願意協助照顧，讓我能無後顧之憂地專注於比賽。」張政禹說。

張政禹還爆料岳父在恢復室與老婆一起哭了，自己看到寶寶瞬間也很感動想哭，只是自己哭點比較高，沒有哭出來。張政禹透露，「只要有空閒時間，不論凌晨或清晨我都會看著兒子，有時會站在嬰兒床邊看長達一兩個小時。」至於為何替兒子取小名「小無敵」，他笑說，「跟我的應援口號有關。」

張政禹坦言，雖然已經開始學習照顧嬰兒的技巧，但實際操作時仍會感到緊張，深怕會不小心傷到孩子。他心疼妻子在懷孕和生產過程中相當辛苦，「天下的媽媽都很偉大。」

關鍵字： 味全龍張政禹新手爸爸家庭職業球員

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