「柚子同學」澳門冠軍賽連退3高手　高承睿下周世界排名創新高

▲「柚子同學」高承睿下周世界排名將創個人新高 。（圖／翻攝自WTT官網，下同）

記者游郁香／綜合報導

「柚子同學」高承睿本周在WTT澳門冠軍賽連退南韓名將安宰賢、世界第7的中國好手林高遠及巴黎奧運男單銀牌莫雷加德(Truls Moregard)，挺進最終4強，儘管他準決賽以2比4不敵德國華裔選手邱黨，最終止步4強，仍獲得350分的積分，下周世界排名有望從第31「大躍進」到第22左右，締造生涯最佳紀錄。

年僅19歲的高承睿已竄升台灣桌球二哥，他今夏首度征戰奧運就打進男單16強，接著馬不停蹄連打了3站賽事，首站祕魯利馬挑戰賽意外首輪敗北，第2站阿拉木圖挑戰賽挺進8強。

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本周澳門冠軍賽，由於世界前30名的選手有多達9人缺陣，高承睿得以遞補參賽，打出了生涯代表作，一路挺進最終4強。他連續打退過去從沒贏過的南韓名將安宰賢、世界第7的中國好手林高遠，並且報了巴黎奧運的一箭之仇，以3比2逆轉擊敗瑞典「六角戰士」莫雷加德，對方是本屆奧運男單銀牌得主。

高承睿昨(14)日強碰世界第13的德國華裔「直拍橫打」好手邱黨，「柚子同學」去年曾在利馬挑戰賽4強以3比1擊敗對方，但邱黨此次狀態火燙，高承睿鏖戰了6局，最終以總局數2比4敗下陣來，無緣成為台灣第2位晉級WTT冠軍賽決賽的球員，前一位是去年的一哥林昀儒。

儘管有些許遺憾，高承睿仍收穫350分的積分，他下周的世界排名將大躍進，有望從第31名爬升到第22左右，締造個人生涯最佳名次。