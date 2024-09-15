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搶贏馬刺、快艇！湖人簽下7呎潛力大物　他險因血栓生涯終結

記者游郁香／綜合報導

這個休賽季在自由市場上「靜悄悄」的湖人，今(15)日傳出與24歲的7呎潛力大物科洛科(Christian Koloko)達成合約協議，這位2022年次輪新秀菜鳥季就展現出色的防守能力，上季卻因血栓問題整季都沒打，根據《The Athletic》的消息，待獲得NBA健康檢查小組的批准後，科洛科就能開始籃球活動。

身高7呎(約213公分)的科洛科來自亞利桑那大學，他是2022年次輪第33順位新秀，他菜鳥季場均上場13.8分鐘，在籃下的防守表現出色，當他在距離籃框6呎以內防守，對手的投籃命中僅54.3%；他還曾在2022年12月31日對太陽一役，砍進關鍵三分幫助暴龍取勝，那是他該季最令人印象深刻的一戰。

▲▼潛力中鋒科洛科遭暴龍釋出後，驚傳出現血栓問題 。（圖／CFP）

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▲湖人預計簽下潛力中鋒科洛科 。（圖／CFP）

不過科洛科上季並未在NBA登場，暴龍為了完成西亞卡姆(Pascal Siakam)的交易案，忍痛將他釋出，隨後《The Athletic》披露，這位潛力小將出現「血栓」問題，在獲得聯盟的醫療許可之前都無法回到場上。

《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)昨(14)日報導，科洛科即將重返NBA，爭取他的隊伍包括前東家暴龍、湖人、快艇和馬刺，其中急需補強前場戰力的湖人是領跑者。查拉尼亞今日更新消息，確認湖人已與這位前場大物達成合約協議。

這位喀麥隆中鋒仍在等待NBA健康檢查小組批准他回歸籃球活動，不過目前他已有簽約資格。消息來源告訴《洛杉磯時報》記者沃克(Dan Woike)，湖人預計與科洛科簽訂雙向合約，這也意味著洛城必須放棄現有3名雙向合約球員中的1人，以騰出名單。

▲▼潛力中鋒科洛科遭暴龍釋出後，驚傳出現血栓問題 。（圖／CFP）

▲科洛科上季驚傳出現血栓問題 。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人Christian Koloko

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