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悍將蔡佳諺全壘打抱張育成有內心戲　MVP阿嬤同台秀舞技

▲▼蔡佳諺MVP與阿嬤同台飆舞。（圖／富邦悍將提供）

▲▼蔡佳諺MVP與阿嬤同台飆舞。（圖／富邦悍將提供）

▲▼蔡佳諺MVP與阿嬤同台飆舞。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

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富邦悍將與樂天桃猿交手，6局上一輪猛攻灌進6分大逆轉，蔡佳諺全力衝出場內全壘打，進帳3打點最為關鍵，也獲頒MVP，阿嬤驚喜被破哽依然感動得眼眶泛淚。

蔡佳諺首次在悍將主場獲頒MVP，奶奶特地到場觀戰，繳出生涯第二轟的好表現，他表示，「雖然姑姑有不小心透露消息，但看到阿嬤走過來那一刻，還是很感動，我愛他們。」

悍將6局上以2比4落後時，先扳平比數，張育成代打靠守備失誤上壘，蔡佳諺掃出左外野深遠飛球，朱育賢撞牆沒接到形成全壘打。蔡佳諺表示，「我感覺是在場內，裁判沒有特別手勢，所以全力跑。」

回到本壘後，泰源國中學長張育成直接跳在他身上慶祝，蔡佳諺笑說，「我心想，『可以抱得動他！』」鋒哥被驅逐出場後打出士氣，蔡佳諺表示，「盡力想拿勝利，鋒哥也被趕出去，大家都把場上該做的做好。」

才剛在8月31日同樣在新莊主場轟出生涯首轟，第二轟沒有等太久，蔡佳諺坦言，二軍打基礎，「有把該做的課表都做完，每一項訓練都有目的。」

阿嬤來到球場心情激動，蔡佳諺坦言，「滿想哭的，很久沒看到阿嬤，原本想說賽後需要恢復等，可能沒辦法見到家人。沒想到阿嬤會跟我一起跳舞，阿嬤很會跳舞，隨機應變，真的很會跳。」

▲▼蔡佳諺全壘打。（圖／富邦悍將提供）

▲蔡佳諺全壘打。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 棒球悍將MVP逆轉全壘打

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