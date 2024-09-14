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奧運金牌林郁婷挑戰投手丘開球　沒止滑粉慌了靠張育成神救援

記者楊舒帆／新北報導

奧運拳擊金牌林郁婷14日再度受邀到富邦悍將主場開球，首次挑戰從投手丘投球，也選擇背號「1號」紀念這一刻。

▲▼林郁婷開球。（圖／富邦悍將提供）

▲▼林郁婷開球。（圖／富邦悍將提供）

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▲▼林郁婷開球。（圖／富邦悍將提供）

回顧兩次開球，林郁婷坦言這次挑戰自己，「有無踏到投手丘的區別，上次本來想踏上投手丘，但沒有先安排好。這次做了一系列挑戰，目標是當一位稱職的投手，從看暗號、摸止滑粉等，但一轉頭發現沒有止滑粉，有點打亂投球節奏。當好投手確實不容易。」

特別指定由張育成擔任接捕，林郁婷說，「看過育成學長打經典賽，知道他的豐功偉業，很令人興奮。很榮幸與他擔任投捕搭檔，他也給我很多鼓勵，說投得很好。雖然沒有像上次進手套，他防守能力很好，馬上接球。」

透過前次開球「大場面」練習抗壓，巴黎奧運順利奪得金牌，林郁婷說，「藉由（球場）氛圍，讓自己不怯場，這次奧運就比較沒有畏懼感覺，棒球場空間感和球迷都加倍。」

兩度選擇1號有原因，林郁婷透露，原本想選象徵57量級的57號，但羅嘉翎已經選過，想來點不一樣。而且第一次站上投手丘，選「一號」紀念歷史性的一刻，讓大家看見。

林郁婷畢業於鶯歌工商，體育班大部分都是棒球隊的同學，因此耳濡目染，她說，「有很多棒球隊的同學，看了手癢就想玩，剛開始做得不太好，比較沒有讓我加入，他們也耐心教導我，開始對棒球有興趣。」

曾在2014年到美國訓練時，觀賞大聯盟響尾蛇和馬林魚的比賽，她回憶道，「當我們以為比賽要結束時，突然全壘打可惜沒看到，第一次看的職棒賽就是大聯盟，感覺很震撼。就像第一次移地訓練就到鳥巢，教練要我們思考，未來站上舞台不要緊張，都有他的用意。」

關鍵字： 林郁婷奧運拳擊投球張育成

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