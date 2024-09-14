台維斯盃第1點爆冷吞敗　「夜市球王」曾俊欣坦言不習慣室內硬地

▲台維斯盃中華隊「夜市球王」曾俊欣(右)、總教練盧彥勳。（圖／海碩整合行銷提供）

記者簡名杉／台北報導

台維斯盃中華隊今(14)日於世界一級賽事對決波士尼亞與赫塞哥維納，力拚重返世界組總決賽資格賽，第一點單打中華隊由世界排名第123名的「夜市球王」曾俊欣對決世界排名第578名的巴西奇(Mirza Basic)，曾俊欣卻在拿下首盤後連丟兩盤遭逆轉，第一點落敗，平常較常在紅土場地出賽的他，賽後坦言在室內硬地球場比賽還是稍微有些不習慣。

曾俊欣賽後指出，第一盤對方一發進球率較低，有掌握到對方的幾個發球局，也因此給對手比較大壓力，但是第二、三盤自己的一發進球率太低，被對手掌握到二發反擊，導致自己打得比較被動也比較保守。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於世界排名領先較多，加上賽前兩次交手都是曾俊欣獲勝，於是本場比賽被較多人看好能拿下，然而最終卻爆冷輸球，曾俊欣坦言，雖然賽前對對手二連勝，但自己依舊全力以赴，可惜幾顆關鍵球打得不夠積極，最後才沒能贏下來。

平常較多於紅土球場出賽的曾俊欣，在今天的室內硬地球場出賽，他坦言不習慣，「因為我最喜歡的場地是紅土，所以來到室內硬地會稍微比較不習慣，像之前去美網也都是室外，來到室內硬地可能在不管是節奏上面、還是整個來回，速度都會變得比較快，變成我平常反應的速度或是接對手發球反應時間都會變得比較少一點。」他透露自己已經提前兩週來最準備，但仍自認沒辦法打出像在紅土上果決的打法。

本次中華隊由台灣網球名將盧彥勳擔任主帥帶隊，曾俊欣指出，「盧哥當我們的總教練，當然對我們的不管是士氣上面，或者是整個團隊的向心力，都變得非常集中，我們的訓練也都是非常高強度，盧哥也給了我們一些建議，我覺得對於我們團隊上面有很大的幫助，非常感謝盧哥願意當我們的總教練，希望接下來我的隊友或者是我自己可以再扳回一次。」