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台維斯盃中波對決力拚升級　「夜市球王」曾俊欣第1點遭逆轉飲恨

▲台維斯盃中華隊「夜市球王」曾俊欣、總教練盧彥勳。（圖／海碩整合行銷提供）

▲台維斯盃中華隊「夜市球王」曾俊欣。（圖／海碩整合行銷提供）

記者簡名杉／台北報導

台維斯盃中華隊於今年二月於主場展開的世界組總決賽資格賽不敵法國隊，從世界組被降到世界一級，今(14)日中華隊於世界一級賽事對決波士尼亞與赫塞哥維納，力拚明年重返世界組總決賽資格賽，第一點單打中華隊推出「夜市球王」曾俊欣打頭陣，迎戰巴西奇(Mirza Basic)，曾俊欣先以6比3拿下首盤後，被對方以7比5、6比4逆襲，中華隊丟掉第一點單打，陷入0比1落後。

本次的台維斯盃中波大戰特別邀請台灣網壇名將盧彥勳於2016年之後，暌違8年再度重返國家隊，並首度擔任國家隊主帥，另外同時也徵召了目前台灣最頂尖的男子網球選手，包含單打世界排名第123名的曾俊欣、單打世界排名第184名的許育修，以及吳東霖、黃琮豪、何承叡等好手。

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中華隊對手波士尼亞是於今年二月的升降賽擊敗保加利亞後，才晉升到世界一級，其中一哥祖赫(Damir Dzumhur)目前世界排名為第86名，並五度打進大滿貫賽事男單第三輪，更是波士尼亞史上首位站上奧運賽場的選手。

第一點單打中華隊推出目前男單世界排名123名的「夜市球王」曾俊欣，交手男單世界排名第579的巴西奇，兩人先前曾交手過兩次，都由曾俊欣摘下勝利。

此役第一盤雙方開賽戰得激烈，前6局互相保發，但曾俊欣接下來連保帶破，連下三城，順利以6比3收下首局，第二盤對手很快捲土重來，開賽就連續破發取得5比2大幅領先，雖然曾俊欣一度追成5比5平手，但仍以5比7丟掉次盤，雙方戰成1比1平手。

進入決勝第三盤，雙方前6局各自保發，戰成3比3平手，接下來兩人一路拉鋸，曾俊欣卻在第10局遭對方關鍵破發，最終以4比6吞下第三盤敗仗，中華隊丟掉第一點。

▲台維斯盃中華隊「夜市球王」曾俊欣、總教練盧彥勳。（圖／海碩整合行銷提供）

▲台維斯盃中華隊「夜市球王」曾俊欣。（圖／海碩整合行銷提供）

關鍵字： 台維斯盃曾俊欣網球

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