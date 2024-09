7局好投助太空人奪隊史第5000勝　菊池雄星：我只是想證明自己

▲菊池雄星。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

休士頓太空人今天(台灣時間14日)客場交手洛杉磯天使,太空人日籍強投菊池雄星發揮神勇,繳出先發7局飆出6K責失3分的優質先發,加上重砲艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)夯出賽季第33轟的加持之下,太空人終場就以5比3贏球,喜迎隊史第5000勝。

2局上半,客隊太空人率先發動攻勢,奧圖維(Jose Altuve)先是在滿壘的時候選到保送擠回一分,隨後艾瓦瑞茲補上一支高飛犧牲打,打回太空人的第2分;3局上半布萊格曼(Alex Bregman)轟出左外野方向的兩分砲,本季第23轟出爐,太空人4比0領先。

天使打線則是在3局下半趁著菊池雄星控球不穩時由沙努爾(Nolan Schanuel)擊出適時安打攻進2分;4局下半莫尼亞克(Mickey Moniak)大棒一揮,賽季第14轟出爐,天使將落後分數縮小至3比4。

度過3、4兩局亂流後的菊池雄星越投越穩,後面3局都是三上三下的演出,賽後總計菊池雄星主投7局耗費85球,被敲3支安打責失3分,飆出6次三振,防禦率降至4.29。

Yusei Kikuchi since being acquired at the trade deadline: 3.19 ERA | 48 IP | 33 H | 12 BB | 59 K The #Astros are 8-0 in games started by Kikuchi! #Relentless pic.twitter.com/q222453PIj

「我聽到了球迷們對這筆交易的許多看法,」賽後菊池雄星透過翻譯說道,「但我認為我們的總經理做出了一個很棒的決定,我只是想向大家證明我的能力,就在截止日期之前,我在多倫多的投球表現並不好,所以我有點震驚,但一旦我來到這裡,我就能把過去拋在腦後。」

"At the end of the day, I just wanted to prove that Dana Brown made an unbelievable trade"#Astros improve to 8-0 when Yusei Kikuchi pitches



After the game the LHP opened up about the reaction on being traded to the @astros pic.twitter.com/Hs39fYnog1