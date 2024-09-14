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7局好投助太空人奪隊史第5000勝　菊池雄星：我只是想證明自己

▲菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人今天（台灣時間14日）客場交手洛杉磯天使，太空人日籍強投菊池雄星發揮神勇，繳出先發7局飆出6K責失3分的優質先發，加上重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）夯出賽季第33轟的加持之下，太空人終場就以5比3贏球，喜迎隊史第5000勝。

2局上半，客隊太空人率先發動攻勢，奧圖維（Jose Altuve）先是在滿壘的時候選到保送擠回一分，隨後艾瓦瑞茲補上一支高飛犧牲打，打回太空人的第2分；3局上半布萊格曼（Alex Bregman）轟出左外野方向的兩分砲，本季第23轟出爐，太空人4比0領先。

天使打線則是在3局下半趁著菊池雄星控球不穩時由沙努爾（Nolan Schanuel）擊出適時安打攻進2分；4局下半莫尼亞克（Mickey Moniak）大棒一揮，賽季第14轟出爐，天使將落後分數縮小至3比4。

度過3、4兩局亂流後的菊池雄星越投越穩，後面3局都是三上三下的演出，賽後總計菊池雄星主投7局耗費85球，被敲3支安打責失3分，飆出6次三振，防禦率降至4.29。

「我聽到了球迷們對這筆交易的許多看法，」賽後菊池雄星透過翻譯說道，「但我認為我們的總經理做出了一個很棒的決定，我只是想向大家證明我的能力，就在截止日期之前，我在多倫多的投球表現並不好，所以我有點震驚，但一旦我來到這裡，我就能把過去拋在腦後。」

9局上半，太空人重砲手艾瓦瑞茲補上一支中外野方向陽春全壘打，這是他本季第33轟，太空人將領先優勢擴大至5比3；9局下半太空人明星終結者海德（Josh Hader）3上3下關門成功，太空人5比3擊敗天使，笑納隊史第5000勝。

「他（菊池）真的很棒，」太空人主帥艾斯帕達（Joe Espada）賽後也對子弟兵盛讚有加，「我們知道他就在那裡，我很高興他很樂於接受，並且能夠對我們希望他做出的調整以及球場使用等問題持開放態度，但手臂一直都在那裡，感覺他已經在這裡很多很多年了。我希望他能繼續走下去。」

關鍵字： MLB休士頓太空人洛杉磯天使菊池雄星

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