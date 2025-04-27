運動雲

>

林政華長傳阻殺MVP謙稱不小心丟準　雙手華麗美甲超吸睛

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將27日在主場迎戰樂天桃猿，林政華在9局下上演精彩長傳阻殺，成功擋住對方超前分；隨後在10局上攻佔二壘後，趁著悍將守備失誤跑回致勝分。總教練古久保健二直言，這是左右勝負的關鍵一役，而林政華則謙虛笑稱：「不小心丟得很準。」

賽後談到獲選MVP，林政華坦言自己沒料到會是自己，他說：「捕手接得很好。我本來就是以守備見長，平常傳球也沒有這麼準，剛好這一球很關鍵，不小心丟得很準。當下原本想撲球，但來不及，只能盡力傳球。」
古久保健二稱讚道，雖然林政華不是臂力特別強的選手，但送球非常準確，「這個PLAY是左右這場比賽的關鍵，幫助了球隊。」

▲樂天桃猿林政華。（圖／樂天桃猿提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲樂天桃猿林政華。（圖／樂天桃猿提供）

談到近期打擊表現，林政華感謝打擊教練「龍貓」指導，他說：「龍貓教練給我的方向很簡單，壘上有跑者時，不要想太多，只要掌握好節奏，打擊時有明確想法就好。」
古久保也表示：「他的打擊已經穩定下來，能夠有正常輸出。」

林政華也稱讚隊友林智平追平比分的表現：「得點圈打擊真的很厲害，擊球率很高，即便出局內容也很好，每個打席都很漂亮，是值得學習的對象。」

生涯第3次拿下MVP獎項，且都發生在客場，林政華笑說：「順其自然啦。其實有兩次都是靠守備表現得獎，盡力做好自己該做的。」

談到手上做的美甲，林政華也幽默解釋：「我比賽時有咬指甲的習慣，做了美甲之後就不會咬了，算是保護一下。做了三個小時，每一根指甲都不同款式，放上去（嘴巴）就會想起自己有做美甲，不能浪費。」

關鍵字： 棒球林政華樂天桃猿富邦悍將教練影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA季後賽大規模衝突！哈登、約基奇捲入　6人領T竟無人遭驅逐

NBA季後賽大規模衝突！哈登、約基奇捲入　6人領T竟無人遭驅逐

大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止3連敗　佐佐木朗希首勝再等等

大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止3連敗　佐佐木朗希首勝再等等

快訊／巴特勒缺陣不怕　柯瑞燃燒狂轟36分勇士射下火箭G3奪勝

快訊／巴特勒缺陣不怕　柯瑞燃燒狂轟36分勇士射下火箭G3奪勝

呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情　王志煊連3顆觸身自責落淚

呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情　王志煊連3顆觸身自責落淚

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

陳志杰球速飆回150　葉總安排任務：很快有機會上一軍

陳志杰球速飆回150　葉總安排任務：很快有機會上一軍

「士官長」巴特勒G4能不能打？　勇士主帥柯爾：真的是每日觀察

「士官長」巴特勒G4能不能打？　勇士主帥柯爾：真的是每日觀察

董子恩IG私訊呂詠臻致歉反被稱讚　連老婆也關心「帥臉」

董子恩IG私訊呂詠臻致歉反被稱讚　連老婆也關心「帥臉」

郭天信不滿好球帶丟棒子　葉總：主審想要撿得很完美

郭天信不滿好球帶丟棒子　葉總：主審想要撿得很完美

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

熱門新聞

NBA季後賽大規模衝突！哈登、約基奇捲入　6人領T竟無人遭驅逐

大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止3連敗　佐佐木朗希首勝再等等

快訊／巴特勒缺陣不怕　柯瑞燃燒狂轟36分勇士射下火箭G3奪勝

呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情　王志煊連3顆觸身自責落淚

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA季後賽大規模衝突！哈登約基奇捲入

2大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止敗

3柯瑞燃燒狂轟36分　勇士G3奪勝

4呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情

5徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

最新新聞

1領航猿BCL爆衝突　盧峻翔竟被熊抱

2笑稱專打洋投！張趙紘首安、首打點同時出爐

3延長賽戲劇性贏11分　海神挺進季後賽

4林政華神送長傳阻殺！秀出華麗美甲

5悍將延長賽守備誤事　2比3不敵樂天桃猿苦吞3連敗

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366