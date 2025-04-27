林政華長傳阻殺MVP謙稱不小心丟準　雙手華麗美甲超吸睛

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將27日在主場迎戰樂天桃猿，林政華在9局下上演精彩長傳阻殺，成功擋住對方超前分；隨後在10局上攻佔二壘後，趁著悍將守備失誤跑回致勝分。總教練古久保健二直言，這是左右勝負的關鍵一役，而林政華則謙虛笑稱：「不小心丟得很準。」

賽後談到獲選MVP，林政華坦言自己沒料到會是自己，他說：「捕手接得很好。我本來就是以守備見長，平常傳球也沒有這麼準，剛好這一球很關鍵，不小心丟得很準。當下原本想撲球，但來不及，只能盡力傳球。」

古久保健二稱讚道，雖然林政華不是臂力特別強的選手，但送球非常準確，「這個PLAY是左右這場比賽的關鍵，幫助了球隊。」

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▲樂天桃猿林政華。（圖／樂天桃猿提供）

談到近期打擊表現，林政華感謝打擊教練「龍貓」指導，他說：「龍貓教練給我的方向很簡單，壘上有跑者時，不要想太多，只要掌握好節奏，打擊時有明確想法就好。」

古久保也表示：「他的打擊已經穩定下來，能夠有正常輸出。」

林政華也稱讚隊友林智平追平比分的表現：「得點圈打擊真的很厲害，擊球率很高，即便出局內容也很好，每個打席都很漂亮，是值得學習的對象。」

生涯第3次拿下MVP獎項，且都發生在客場，林政華笑說：「順其自然啦。其實有兩次都是靠守備表現得獎，盡力做好自己該做的。」

談到手上做的美甲，林政華也幽默解釋：「我比賽時有咬指甲的習慣，做了美甲之後就不會咬了，算是保護一下。做了三個小時，每一根指甲都不同款式，放上去（嘴巴）就會想起自己有做美甲，不能浪費。」