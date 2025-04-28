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道奇輪值拉警報！葛拉斯諾肩傷退場　教頭：可能進傷兵名單

▲道奇王牌葛拉斯勞（Tyler Glasnow）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇王牌葛拉斯勞（Tyler Glasnow）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在28日（台灣時間）本季主場對海盜之戰先發出場，但在第2局開始前的投球練習中緊急退場。球團之後宣布，他因「右肩不適」退場。加上史奈爾（Blake Snell）也因左肩發炎離隊，道奇主力先發投手接連陷入傷兵危機。儘管如此，道奇打線火力全開，以9比2收下二連勝。

賽後，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時時，對於葛拉斯諾是否需要長期休養表示「大概不會」，暫時否定長期離隊的可能性。但他也坦言，「進入傷兵名單（IL）的可能性是非常大的。」

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本場比賽，葛拉斯諾首局一開局便保送海盜首名打者克魯茲（Oneil Cruz），雖然順利讓雷諾茲（Bryan Reynolds）擊成雙殺打，但在兩出局後接連被麥卡臣（Andrew McCutchen）與巴爾德斯（Enmanuel Valdez）敲出全壘打，表現不甚穩定。

葛拉斯諾在第2局開始前進行熱身投球時突然出現異狀，經教練團與防護員確認後決定退場。這也是他繼上一場（對遊騎兵）因下肢痙攣提前退場後，連兩場比賽無法正常完投，讓道奇的先發輪值再添變數。

接替登板的卡斯佩里亞斯（Ben Casparius）表現穩定，之後球隊官方也正式發表葛拉斯諾因「右肩不適」退場。

根據地方媒體《Dodgers Nation》記者諾亞・卡姆拉斯（Noah Camras）在社群媒體X上的分析，目前道奇投手輪值形勢告急：「史奈爾肩膀發炎，克蕭（Clayton Kershaw）預計還要數週才能復出，大谷翔平則預計數個月後才能重新登板，道奇的先發陣容突然變得極不安穩。」

關鍵字： 道奇葛拉斯諾先發投手受傷比賽

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