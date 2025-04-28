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遊騎兵兩失誤送大禮！拉莫斯狂奔回本壘　巨人第5次向對手說再見

▲巨人拉莫斯（Heliot Ramos）衝回本壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人拉莫斯（Heliot Ramos）衝回本壘。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

舊金山巨人隊本季戲劇性十足，連續兩天在第九局逆轉勝出。28日（台灣時間）主場對戰遊騎兵的比賽，靠著拉莫斯（Heliot Ramos）安打後連續兩次對方傳球失誤，最終以3比2上演瘋狂逆轉勝，拿下本季第5場再見勝利，目前是全聯盟最多。

此戰第九局下，拉莫斯擊出三壘方向軟弱滾地球，遊騎兵終結者傑克森（Luke Jackson）傳球失誤，球滾向界外區，拉莫斯一路衝上三壘，對手再傳球失誤，拉莫斯趁機直接衝回本壘，戲劇性跑回致勝分。

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這一連串混亂的失誤引爆了全場觀眾的熱烈慶祝。拉莫斯跑回本壘後，還在本壘板附近被隊友潑了運動飲料（Gatorade Shower），他自己似乎也還在試圖理解剛剛發生的「奇蹟」。

這場劇碼正式被記錄為：1支安打、2次失誤與1分得分。NBC Sports Bay Area的播報員杜恩・奎珀（Duane Kuiper）驚呼：「告訴我你以前見過這種事！」球評麥克・克魯克（Mike Krukow）笑回：「上一次看到，還是我大兒子10歲的時候。」

巨人先發投手希克斯（Jordan Hicks）首局兩出局後失2分，但隨後四局穩定無失分。他此役球速略降，伸卡球均速僅94.4英里（約152公里），但仍繳出5局7安打失2分的內容，表現明顯回穩。

守備方面，查普曼（Matt Chapman）與李政厚輪番演出美技，查普曼第2局完成雙殺守備，李政厚則在第4局沒收安打，有效守住失分。

打線方面，巨人首局靠著弗洛雷斯（Wilmer Flores）選到滿壘保送。4局下拉莫斯安打並盜上二壘後，科斯（Christian Koss）擊出帶有追平打點的安打，拿下個人MLB生涯首打點。
伯德森（Hayden Birdsong）也在第6局接手後化解失分危機，讓巨人延續勝勢，最終完成逆轉勝，贏得主場系列賽的精彩勝利。

關鍵字： 巨人隊拉莫斯逆轉勝MLB熱血

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