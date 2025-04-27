笑稱專打洋投！張趙紘首安、首打點同時出爐　阿公讚：有魅力

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿19歲新秀張趙紘27日生涯第二次一軍先發，面對富邦悍將洋投力亞士，擊出一支關鍵二壘安打，生涯首安與首打點同時達成。他賽後笑稱，自己「好像專門打洋投」。

本場比賽，張趙紘與曾冠傑這對19歲新秀同場先發。桃猿總教練古久保健二表示：「（悍將先發洋投）力亞士不是容易應對的投手，選手們要學習在設定的好球帶內如何進攻，了解什麼情境下對方會投直球。只要能發揮自己的特點，就沒問題了。張趙紘能敲出生涯首安、首打點，這就是他的魅力所在。」

張趙紘前一場一軍先發僅有1個打席，且發生一次守備失誤，此戰攻守俱佳。4局上，廖健富敲出安打後，張趙紘接著擊出右外野方向的二壘安打，不僅敲出生涯首安，也打下生涯首分打點。他開心地表示：「其實每一次出賽都是學習，現在已經沒有壓力了。『阿公』（總教練古久保）給我機會，就要好好表現。學長們也鼓勵我，年輕人要大膽，不要怕失敗。」

他也提到，自己的二軍首安、一軍首安紀念球都有好好收藏。

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▲張趙紘首安。（圖／記者楊舒帆攝）

張趙紘笑稱：「感覺我特別會打洋投。」回顧過去在二軍時，只要遇到洋將先發幾乎都能敲安打，「對本土投手反而打不好，也不知道為什麼。」

本場比賽看到力亞士先發，他一度閃過「又遇到洋投」的念頭，但仍專注於打席本身，「也許本土投手比較了解我吧。不過可惜今天沒能從富藍戈手中敲安。」

守備方面，張趙紘在4局下演出跳接美技，沒收了李宗賢的安打。他回憶：「第一場有一球沒接好，這次特別專注。球場視線有些遮擋，但我盡力集中視線，成功處理。」

延長賽最後一個出局數也是由他接殺完成，讓他回想起去年U18亞青賽奪冠時的場景，「當時是曾冠傑傳球給我，守住最後一球。學生時代守最後一球感覺特別開心，現在到了職業，每一球都當作一次學習的機會，未來還要持續進步。」