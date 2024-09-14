「法官」賈吉52轟出爐！終結生涯最長16場空窗　滿貫砲逆轉紅襪

Aaron Judge sends the Yankee Stadium crowd into a frenzy! pic.twitter.com/6Ll7ZEiTlD — MLB (@MLB) September 14, 2024

▲洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

「法官」賈吉（Aaron Judge）14日（台灣時間）在「基襪大戰」轟出驚天滿貫砲，終結生涯最長連16轟無全壘打空窗，幫助洋基逆轉勝。

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洋基主場迎戰紅襪，前5局形成投手戰。不過，洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）在6局上遭吉田正尚轟出兩分砲，7局上史托瑞（Trevor Story）又以兩分砲重擊洋基牛棚。

洋基7局下迎來反攻機會，面對凱利（Zack Kelly）連續保送兩名打者上壘，托瑞斯（Gleyber Torres）率先安打，追回1分。隨後賈吉轟出滿貫砲，一棒逆轉。最終洋基就以5比4獲勝。

賈吉前一次開轟已經是8月26日的雙響砲，空窗16場比賽後，終於打破「低潮」再轟全壘打。他的單季全壘打產量來到52轟，穩居全壘打王寶座。

根據紀錄專家藍斯（Sarah Langs）的統計，這是賈吉生涯第981場比賽中轟出的第309轟。在生涯前千場比賽中，他領先所有打者30轟。