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離退休不遠？「小戴好友」依瑟儂預告再戰2年　不動刀專注增肌

▲▼依瑟儂PO戴資穎合照「沒有期限的友誼」　粉絲含淚：一定要奪金。（圖／翻攝ratchanokmay）

▲依瑟儂與戴資穎有著深厚情誼。（圖／翻攝ratchanokmay）

記者游郁香／綜合報導

今年6月度過30歲生日的台灣球后戴資穎，將在今年結束後高掛球拍，她在奧運最後一舞交手好友依瑟儂，兩人賽後落淚相擁，畫面令人動容。曾登上世界第1的泰國名將依瑟儂，明年2月也將滿30歲，她本周參加香港公開賽時透露，至少會再打2年，預計再戰2026年名古屋亞運。

戴資穎與依瑟儂球風相似，依瑟儂曾說和小戴交手，就像和鏡子裡的自己打球一樣。兩人惺惺相惜，3年前的東京奧運，依瑟儂在8強賽不敵小戴，她淚崩祝福小戴「贏到最後」。沒想到今年的巴黎奧運，兩人又在小組賽碰頭，小戴強忍雙膝傷勢以0比2無緣晉級，賽後換她大方祝依瑟儂「贏到最後」。

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遺憾的是，依瑟儂最終在8強賽敗給印尼好手東宗(Gregoria Mariska Tunjung)，無緣巴黎奧運4強。

▲▼依瑟儂PO戴資穎合照「沒有期限的友誼」　粉絲含淚：一定要奪金。（圖／翻攝ratchanokmay）

▲戴資穎巴黎奧運最後一舞交手好友依瑟儂。（圖／翻攝ratchanokmay）

曾在2016年4月登上女單世界第1的依瑟儂，近幾年狀態下滑，目前名列世界第20，明年2月她就要滿30歲。在戴資穎決定退出賽場後，外界也很好奇這位泰國名將是否也有退休計畫，對此她本周參加超級500系列香港公開賽時做出回應，「我沒有設定很高的目標。為了在日本名古屋舉行的亞運，我會再堅持兩年。」

依瑟儂說，自己人生有一半都與羽球有關，「現在我想嘗試享受剩下的職業生涯。我想保持健康，不再給自己壓力。我希望在每種情況下都能微笑，即使結果不如預期。」

依瑟儂先前一直受到左腳踝傷勢困擾，影響了她的狀態和信心，不過她沒有選擇動刀，她現在專注於「增肌」讓身體更強壯來保護自己，「這可能會讓我的外表看起來胖一些，但我有了更多的力量，我打球的風格需要一個強壯的腳踝。」

▲▼依瑟儂PO戴資穎合照「沒有期限的友誼」　粉絲含淚：一定要奪金。（圖／翻攝ratchanokmay）

▲依瑟儂預計再戰2026年亞運。（圖／翻攝ratchanokmay）

「不動手術延緩了恢復過程，但這是正確的決定。」依瑟儂說，現在的自己不僅比去年健康，身體狀況也比年初更好。

依瑟儂昨日在香港賽16強以21比12、15比21、21比10擊敗東宗，這是她繼今年1月的印尼大師賽後，首度挺進500等級賽事8強，可惜她今(13)日以總局數1比2不敵日本18歲新星宮崎友花，無緣前進最終4強。

關鍵字： BWF羽球香港公開賽戴資穎依瑟儂

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