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快訊／五月天確定21日登上大巨蛋！周思齊引退賽獻唱

▲▼五月天在周思齊引退賽出場。（圖／中信兄弟提供）

▲五月天在周思齊引退賽出場。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

34 年來，中華職棒走過風雨，茁壯成為最熱門賽事，今年更是迎來台北大巨蛋場地的重要一頁，「華人第一天團」五月天預計將於9月21日賽後演唱，同時這也是五月天首度於臺北大巨蛋演唱。五月天爲此精心製作與準備，因應場地規格，打造全新舞台形式與職棒限定版的演出內容，致敬中華職棒孕育出多位優秀的球員，秉持職棒精神團結一心，並希望能呼籲大家一起到場支持。

中信兄弟「The Last Together 周思齊引退」主題週活動，將於下週末21日至22日臺北大巨蛋盛大舉辦。此次，五月天也為即將引退的周思齊設計一段精彩節目，「一齊」致敬周思齊為中職的奉獻，「一齊」為周思齊引退主題週獻上最誠摯的祝福，期待周思齊能夠在退休後的生活更加充實與精彩。

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中華職棒史上第 9 位達成「千安百轟百盜」的周思齊，在關懷基層棒球教育與棒球文化傳承議題上也是職棒球員嚮往的模範．在 2018 至 2021 年間，更是肩負起球員工會理事長的重任，對於台灣的職業棒球環境有著舉足輕重的地位。周思齊在今年球季結束後，將高掛球衣正式與選手生涯告別。此次，球團為周思齊引退主題週獻上最誠摯的祝福，致敬這位為中職奉獻 20 年的傳奇球星。

中信兄弟球團表示，謝謝相信音樂與五月天的力挺，為一路走來團結不懈的中華職棒精神致敬，也讓在整個中華職棒深具代表性的周思齊，能夠在選手生涯最後的引退主題週更加風光謝幕。「能夠與五月天合作盛大舉行，是集結各單位的努力，獻上最高的祝福，邀請球迷朋友齊聚大巨蛋，攜手迎來中華職棒例行賽的第一場大巨蛋滿場！陪伴周思齊選手走完最後一哩職棒選手之路！」

關鍵字： 五月天中信兄弟周思齊臺北大巨蛋中華職棒

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