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日美2723安打製造機青木宣親42歲宣布退休　曾為日本經典賽二連霸

青木宣親加盟水手。(圖／達志影像／美聯社)

▲青木宣親曾加盟水手。(圖／達志影像／美聯社)

記者楊舒帆／綜合報導

日職養樂多42歲老將青木宣親於13日宣布本季結束後引退。他在大聯盟、日職生涯合計2723支安打，生涯安打數排名史上第五，生涯打擊率.313，在日職排名史上第6位，這位罕見的安打製造機將告別職業生涯。

青木宣親2003年以選秀會第四輪之姿獲得養樂多青睞，從2005年起成為球隊陣中主力。同年他達成日職史上第二人單季200安打（202支安打）紀錄，以打擊率.344的成績獲得打擊王，也獲選新人王。

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在經歷生涯三度獲得打擊王之後，青木宣親2011年球季結束時轉戰大聯盟，合計效力過7支球隊。大聯盟累計出賽759場，留下774支安打、打擊率.285、33轟、219打點的成績。

2018年回歸養樂多隊時，即使進入30多歲後期，他仍持續製造大量安打帶領球隊。但近年來因傷病和狀態不佳，出場機會減少。作為聯盟最年長的野手迎來本賽季，他多以代打等方式出場，並於8月5日被球隊降二軍。本賽季成績為61場出賽，打擊率.192，0支全壘打，9打點。

青木總共3次入選世界棒球經典賽日本代表隊，並為第一、二屆賽事的衛冕做出貢獻。他在職業生涯中三次獲得打擊王，一次盜壘王，兩次最高上壘率，兩次最多安打。此外，他還七次入選明星隊陣容並獲得金手套獎。

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