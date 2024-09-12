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快訊／中職一指連線！黃子豪5局好投　U23中華隊10比0完封哥倫比亞

▲▼ 王念好 。（圖／棒協提供）

▲王念好 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

U23世界盃中華隊12日展開排名賽，首場賽事迎戰哥倫比亞，王念好（富邦悍將）3安猛打賞，分別在5局、7局帶動攻勢，林佳緯（統一獅）也有長打演出，先發投手黃子豪（台鋼雄鷹）5局好投無失分，陳品宏、尹柏淮合力守成。中華隊終場10比0完封哥倫比亞。

中華隊在首局利用對方投手控球不穩，共獲得5次保送，但滿壘的情況下，後段打者連續兩次三振，最終僅憑一張保送擠回1分。

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中華隊在首局利用對方投手控球不穩，共獲得5次保送，包括劉俊緯（味全龍）和王念好觸身球保送。首次滿壘時，中華隊憑1次保送擠回1分。不過，在隨後的滿壘機會，後段打者連續2次三振，未能再擠得更多分數。

5局上，邱鑫（樂天桃猿）安打開啟攻勢，曾昱磬也敲安，形成一三壘有人，王念好適時長打，帶回2分打點，再靠林佳緯安打，跑回第3分。

7局上，中華隊乘勝追擊，王念好再敲安，此戰3安猛打賞，林佳緯保送上壘，黃柏叡（台電）掃出中外野方向安打，壘上兩名跑者相繼回本壘得分，黃柏叡趁傳上二壘，途中不慎被回傳球打到「蛋蛋」，球評透過轉播都覺得痛，直呼：「我們都想夾起來了，哥倫比亞不講武德啊！」

防護員上場關心，黃柏叡稍作休息後仍留在場上，隨後再靠何恆佑（統一獅）安打，跑回第7分，中華隊換代打胡孟智（中信兄弟），選到保送上壘，哥倫比亞決定換投，仍擋不住中華隊攻勢，鄭俊瑋（台電）也敲安，攻下單局第4分，曾昱磬追加2分打點安打，比數擴大至10比0。

黃子豪為台鋼雄鷹今年選秀第2指名，此役先發5局，只被敲4安，1次四壞球保送、4次三振，無失分拿下勝投。

富邦悍將今年第4輪新秀陳品宏6局接手，雖被敲出2支安打，不過順利守住失分危機。統一獅尹柏淮7局登板，連飆2K後被敲安，不過隨後製造滾地球，成功關門。

中華隊預賽3敗2勝，無緣晉級複賽，今天開始爭奪7到12名排名賽，首戰對哥倫比亞取得首勝，13日下午2時30分迎戰澳洲。

▲黃子豪 。（圖／棒協提供）

▲黃子豪 。（圖／棒協提供）

關鍵字： 中華隊U23世界盃王念好黃子豪哥倫比亞

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