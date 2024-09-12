運動雲

>

傳五月天攻蛋為周思齊引退開唱　搶購門票有機會滿場

▲中信兄弟周思齊引退賽 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟周思齊引退賽 。（圖／中信兄弟提供）

記者歐建智／綜合報導

傳出天團「五月天」將在9月21日中信兄弟球星周思齊台北大巨蛋引退賽開唱之後，9月21日的大巨蛋賽事馬上出現搶票，本來未賣完的L4內野席位幾乎全數賣完，內野L5增剩下少數座位可以購買，很有機會創造滿場。

周思齊將在9月21日、9月22日舉辦球員生涯引退賽，2天賽事的門票早已熱賣，在還未傳出五月天要開唱之前，內野B1及L2的座位都快賣完。

[廣告]請繼續往下閱讀...

五月天可能在9月21日賽後演唱的消息傳出之後，馬上引起「五迷」搶票，當天內野L4的座位幾乎賣光，連輪椅席都售完。內野L5門票有3區已售完，其他區域的門票也剩下不多，很有可能滿場。

中信兄弟過去曾邀請五月天表演未果。這次的周思齊引退儀式對五月天來說意義非凡，加上場地位於大巨蛋，因此主動與球團接洽，促成這次合作。

▲▼五月天深圳演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲五月天。（圖／相信音樂提供）

中信兄弟曾在8月3日邀請到韓星炫雅登大巨蛋賽後演唱，當天觀眾人數34506人，刷新中職例行賽最多觀眾進場記錄。周思齊的引退賽有機會再刷新紀錄。

中信兄弟球團昨天特別公開回顧周思齊20年來的影片，影片背景音樂正是選用了五月天的經典歌曲《頑固》，與周思齊不屈不撓的棒球生涯相呼應。

影片中展示周思齊從新人時期到現今的努力歷程，象徵著他「從不曾忘記，活在我心深處那頑固的自己」。

關鍵字： 中職棒球五月天台北大巨蛋周思齊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平敲超速彈47轟！破個人新高再追上秋信守亞洲最狂紀錄

大谷翔平敲超速彈47轟！破個人新高再追上秋信守亞洲最狂紀錄

快訊／「柚子同學」爆冷撂倒世界第7中國強敵　高承睿闖澳門站8強

快訊／「柚子同學」爆冷撂倒世界第7中國強敵　高承睿闖澳門站8強

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

快訊／戴資穎驚傳退賽　香港羽球公開賽止步女單16強

快訊／戴資穎驚傳退賽　香港羽球公開賽止步女單16強

快訊／完全宰制！　林昀儒勇闖WTT冠軍賽澳門站男單8強

快訊／完全宰制！　林昀儒勇闖WTT冠軍賽澳門站男單8強

大谷翔平190公里超速彈破隊史紀錄　2局再盜壘「47-48」第一人

大谷翔平190公里超速彈破隊史紀錄　2局再盜壘「47-48」第一人

張志豪致勝安率兄弟1比0勝桃猿　全年第一魔術數字亮燈

張志豪致勝安率兄弟1比0勝桃猿　全年第一魔術數字亮燈

快訊／王齊麟暌違4年再戰「混雙」！香港賽首輪惜敗落馬

快訊／王齊麟暌違4年再戰「混雙」！香港賽首輪惜敗落馬

快訊／「麟榤配」逆轉奪勝　晉級香港公開賽男雙8強

快訊／「麟榤配」逆轉奪勝　晉級香港公開賽男雙8強

快訊／中職一指連線！黃子豪5局好投　U23中華隊10比0完封哥倫比亞

快訊／中職一指連線！黃子豪5局好投　U23中華隊10比0完封哥倫比亞

泳池趴騙男生穿「溶解泳褲」　岸邊歡樂跳舞！入水秒尷尬

熱門新聞

大谷翔平敲超速彈47轟！破個人新高再追上秋信守亞洲最狂紀錄

快訊／「柚子同學」爆冷撂倒世界第7中國強敵　高承睿闖澳門站8強

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

快訊／戴資穎驚傳退賽　香港羽球公開賽止步女單16強

快訊／完全宰制！　林昀儒勇闖WTT冠軍賽澳門站男單8強

大谷翔平190公里超速彈破隊史紀錄　2局再盜壘「47-48」第一人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷超速彈47轟！再平亞洲最狂紀錄

2撂倒世界第7中國強敵　高承睿挺進8強

3兄弟超全年第一　餅總發現有改變

4戴資穎退賽　香港羽球公開賽止步16強

5林昀儒勇闖WTT冠軍賽澳門站男單8強

最新新聞

1威斯佛1局手破皮　本周不上一軍

2戴資穎退賽　香港羽球公開賽止步16強

3兄弟本周4洋投　吳哲源本季報銷

4林俊易肩傷　退出林丹盃、中國公開賽

5黃子鵬完美沒勝　古久保遇更悲情

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

「我相信富邦可以！」　陳念琴本人認證有像張育成

黃子鵬好投+宋嘉翔強肩！　兄弟教頭：雙殺是贏球關鍵

每次先發必備儀式！　猛登鬍子翹翹投球更順

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366