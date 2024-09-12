傳五月天攻蛋為周思齊引退開唱　搶購門票有機會滿場

▲中信兄弟周思齊引退賽 。（圖／中信兄弟提供）

記者歐建智／綜合報導

傳出天團「五月天」將在9月21日中信兄弟球星周思齊台北大巨蛋引退賽開唱之後，9月21日的大巨蛋賽事馬上出現搶票，本來未賣完的L4內野席位幾乎全數賣完，內野L5增剩下少數座位可以購買，很有機會創造滿場。

周思齊將在9月21日、9月22日舉辦球員生涯引退賽，2天賽事的門票早已熱賣，在還未傳出五月天要開唱之前，內野B1及L2的座位都快賣完。

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五月天可能在9月21日賽後演唱的消息傳出之後，馬上引起「五迷」搶票，當天內野L4的座位幾乎賣光，連輪椅席都售完。內野L5門票有3區已售完，其他區域的門票也剩下不多，很有可能滿場。

中信兄弟過去曾邀請五月天表演未果。這次的周思齊引退儀式對五月天來說意義非凡，加上場地位於大巨蛋，因此主動與球團接洽，促成這次合作。

▲五月天。（圖／相信音樂提供）

中信兄弟曾在8月3日邀請到韓星炫雅登大巨蛋賽後演唱，當天觀眾人數34506人，刷新中職例行賽最多觀眾進場記錄。周思齊的引退賽有機會再刷新紀錄。

中信兄弟球團昨天特別公開回顧周思齊20年來的影片，影片背景音樂正是選用了五月天的經典歌曲《頑固》，與周思齊不屈不撓的棒球生涯相呼應。

影片中展示周思齊從新人時期到現今的努力歷程，象徵著他「從不曾忘記，活在我心深處那頑固的自己」。