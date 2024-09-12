12強王牌？林昱珉8局好投創個人新高　鄭宗哲也繳猛打賞

記者王真魚／綜合報導

響尾蛇隊2A林昱珉今日展現出色的投球表現，投滿8局僅失3分，創下個人旅美生涯最長投球局數紀錄。不過，球隊最終以1：3不敵遊騎兵隊2A，林昱珉吞下本季第6敗。

林昱珉在比賽初段便遭遇挑戰，首局即被對手擊出陽春砲。不過，他在接下來的2局上穩住陣腳，成功三上三下。儘管在3局上因被敲出3支安打丟掉2分，但從此之後的5局內，他投球穩健，一路守住分數至第8局。

儘管比賽過程中出現了一些危機，林昱珉仍在6局靠牽制成功化解，並在7、8局中依靠隊友的雙殺守備保住了局面。

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林昱珉此次僅用93球就完成8局，被敲8支安打，另有6次三振和1次四壞保送，防禦率4.26；今年未被放在大聯盟40人名單，有望在年底世界12強棒球賽中代表中華隊出戰。

▲林昱珉去年參加亞運。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，林昱珉在去年的經典賽也被放在大名單內，最後未能入選正式名單，當時總教練林岳平指出，林昱珉可以說是「第37人」，因為集訓日期無法配合而割愛。他強調，不是林昱珉能力不好，只是教練團希望能全程追蹤掌握選手狀況。

林昱珉隨後也在亞運證明自己身手，合計2場出賽都是對韓國，共投11局飆出11次三振，僅失2分。

同樣在2A的海盜隊內野手鄭宗哲同日出賽，也有亮眼表現。在對戰巨人隊2A的比賽中，他4打數擊出3支安打，貢獻3打點和3得分，幫助球隊以8：7獲勝，賽後打擊率上升至2成18，並在相隔41天後再度交出單場猛打賞。

鄭宗哲去年則先後出征經典賽、亞運，今年則被放在40人名單中，因12強大會規定，大聯盟40人名單內選手不得參加；中職日前選出60人，也依照規定未把鄭宗哲放進名單中。

▲匹茲堡海盜台灣好手鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）