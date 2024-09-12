三週內兩度第9局叩關無安打都被轟　藍鳥右投締悲情紀錄

▲法蘭西斯（Bowden Francis）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥先發右投法蘭西斯（Bowden Francis）本季第二次第9局挑戰無安打再度失手，今天（12日）交手紐約大都會的比賽，法蘭西斯在9上被大都會強打林多（Francisco Lindor）轟出一發398英尺的右外野陽春砲，大都會單局海灌6分，終場就以6比2擊敗藍鳥。

Francisco Lindor breaks up Bowden Francis' no-hitter with a home run in the 9th inning! pic.twitter.com/UqrzymZBOu [廣告]請繼續往下閱讀... September 11, 2024

18天前，美國時間8月24日，法蘭西斯先發對陣天使的比賽，第9局也有望達成無安打比賽，無奈9上首打席就遭瓦德（Taylor Ward）敲出全壘打，本季第1次叩關失敗；今天他重振旗鼓，在前8局未能讓大都會打線越雷池一步，雙方8局結束藍鳥1比0領先。

9上法蘭西斯惡夢重演，首打席再度遭到砲擊，林多一發398英尺的大號全壘打讓法蘭西斯第二次叩關無安打失敗，這一轟也把法蘭西斯打退場；後面接替上來的兩任後援格林（Chad Green）與卡布雷拉（Genesis Cabrera）也沒能壓制大都會打線，被阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）轟出一支3分砲，最終大都會就以6比2擊敗藍鳥。

Bowden Francis has allowed one hit in four of his last six starts pic.twitter.com/aa5Mw7SwP2 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 11, 2024

根據美國體育作家、官網撰稿者藍斯（Sarah Langs）指出，法蘭西斯是自1989年瑞恩（Nolan Ryan）以來，第一位在同一賽季第九局輸掉兩次無安打的投手。「這對他來說很糟糕，因為同樣的方式發生了兩次，」藍鳥主帥史奈德（John Schneider）說。

Bowden Francis is the first pitcher since 1989 Nolan Ryan with 2 no-hits bids lost in the 9th in a season



!!! https://t.co/RM5j8hry5o — Sarah Langs (@SlangsOnSports) September 11, 2024

「我有能力做到這一點，我可以在大聯盟持續展現這種能力，」法蘭西斯賽後不氣餒地說道，「我覺得我一直相信這一點，我感覺很多人...我不知道，今年年初，很多人都失去了希望。但我沒有，事情就是這樣，」

「每個人都問我說你最近做了什麼？我覺得任何人都可能有兩個糟糕的開始，我只是覺得我現在得到了機會，並且正在努力充分利用它，我相信我的一切，也相信我周圍的人。」

pitchers with 3 no-hit bids of 5+ IP in a 4-start span, expansion era (1961):



2024 Bowden Francis

2015 Max Scherzer

1976 Doyle Alexander

1974 Roger Nelson

1972 Nolan Ryan

1968 Sonny Siebert



h/t @EliasSports — Sarah Langs (@SlangsOnSports) September 11, 2024

「向法蘭西斯致敬，」對手林多也給予法蘭西斯尊重，「他執行了他一切的投球，他投得非常好，一切都按照他的方式進行，直到他投出最後一個球後，」林多表示。