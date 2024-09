三週內兩度第9局叩關無安打都被轟　藍鳥右投締悲情紀錄

▲法蘭西斯(Bowden Francis)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

多倫多藍鳥先發右投法蘭西斯(Bowden Francis)本季第二次第9局挑戰無安打再度失手,今天(12日)交手紐約大都會的比賽,法蘭西斯在9上被大都會強打林多(Francisco Lindor)轟出一發398英尺的右外野陽春砲,大都會單局海灌6分,終場就以6比2擊敗藍鳥。

Francisco Lindor breaks up Bowden Francis' no-hitter with a home run in the 9th inning! pic.twitter.com/UqrzymZBOu [廣告]請繼續往下閱讀... September 11, 2024

18天前,美國時間8月24日,法蘭西斯先發對陣天使的比賽,第9局也有望達成無安打比賽,無奈9上首打席就遭瓦德(Taylor Ward)敲出全壘打,本季第1次叩關失敗;今天他重振旗鼓,在前8局未能讓大都會打線越雷池一步,雙方8局結束藍鳥1比0領先。

9上法蘭西斯惡夢重演,首打席再度遭到砲擊,林多一發398英尺的大號全壘打讓法蘭西斯第二次叩關無安打失敗,這一轟也把法蘭西斯打退場;後面接替上來的兩任後援格林(Chad Green)與卡布雷拉(Genesis Cabrera)也沒能壓制大都會打線,被阿瓦瑞茲(Francisco Alvarez)轟出一支3分砲,最終大都會就以6比2擊敗藍鳥。

Bowden Francis has allowed one hit in four of his last six starts pic.twitter.com/aa5Mw7SwP2 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 11, 2024

根據美國體育作家、官網撰稿者藍斯(Sarah Langs)指出,法蘭西斯是自1989年瑞恩(Nolan Ryan)以來,第一位在同一賽季第九局輸掉兩次無安打的投手。「這對他來說很糟糕,因為同樣的方式發生了兩次,」藍鳥主帥史奈德(John Schneider)說。

Bowden Francis is the first pitcher since 1989 Nolan Ryan with 2 no-hits bids lost in the 9th in a season



!!! https://t.co/RM5j8hry5o — Sarah Langs (@SlangsOnSports) September 11, 2024

「我有能力做到這一點,我可以在大聯盟持續展現這種能力,」法蘭西斯賽後不氣餒地說道,「我覺得我一直相信這一點,我感覺很多人...我不知道,今年年初,很多人都失去了希望。但我沒有,事情就是這樣,」

「每個人都問我說你最近做了什麼?我覺得任何人都可能有兩個糟糕的開始,我只是覺得我現在得到了機會,並且正在努力充分利用它,我相信我的一切,也相信我周圍的人。」

pitchers with 3 no-hit bids of 5+ IP in a 4-start span, expansion era (1961):



2024 Bowden Francis

2015 Max Scherzer

1976 Doyle Alexander

1974 Roger Nelson

1972 Nolan Ryan

1968 Sonny Siebert



h/t @EliasSports — Sarah Langs (@SlangsOnSports) September 11, 2024

「向法蘭西斯致敬,」對手林多也給予法蘭西斯尊重,「他執行了他一切的投球,他投得非常好,一切都按照他的方式進行,直到他投出最後一個球後,」林多表示。