運動雲

>

三週內兩度第9局叩關無安打都被轟　藍鳥右投締悲情紀錄

▲法蘭西斯（Bowden Francis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法蘭西斯（Bowden Francis）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥先發右投法蘭西斯（Bowden Francis）本季第二次第9局挑戰無安打再度失手，今天（12日）交手紐約大都會的比賽，法蘭西斯在9上被大都會強打林多（Francisco Lindor）轟出一發398英尺的右外野陽春砲，大都會單局海灌6分，終場就以6比2擊敗藍鳥。

18天前，美國時間8月24日，法蘭西斯先發對陣天使的比賽，第9局也有望達成無安打比賽，無奈9上首打席就遭瓦德（Taylor Ward）敲出全壘打，本季第1次叩關失敗；今天他重振旗鼓，在前8局未能讓大都會打線越雷池一步，雙方8局結束藍鳥1比0領先。

9上法蘭西斯惡夢重演，首打席再度遭到砲擊，林多一發398英尺的大號全壘打讓法蘭西斯第二次叩關無安打失敗，這一轟也把法蘭西斯打退場；後面接替上來的兩任後援格林（Chad Green）與卡布雷拉（Genesis Cabrera）也沒能壓制大都會打線，被阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）轟出一支3分砲，最終大都會就以6比2擊敗藍鳥。

根據美國體育作家、官網撰稿者藍斯（Sarah Langs）指出，法蘭西斯是自1989年瑞恩（Nolan Ryan）以來，第一位在同一賽季第九局輸掉兩次無安打的投手。「這對他來說很糟糕，因為同樣的方式發生了兩次，」藍鳥主帥史奈德（John Schneider）說。

「我有能力做到這一點，我可以在大聯盟持續展現這種能力，」法蘭西斯賽後不氣餒地說道，「我覺得我一直相信這一點，我感覺很多人...我不知道，今年年初，很多人都失去了希望。但我沒有，事情就是這樣，」

「每個人都問我說你最近做了什麼？我覺得任何人都可能有兩個糟糕的開始，我只是覺得我現在得到了機會，並且正在努力充分利用它，我相信我的一切，也相信我周圍的人。」

「向法蘭西斯致敬，」對手林多也給予法蘭西斯尊重，「他執行了他一切的投球，他投得非常好，一切都按照他的方式進行，直到他投出最後一個球後，」林多表示。

關鍵字： MLB多倫多藍鳥紐約大都會

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平敲超速彈47轟！破個人新高再追上秋信守亞洲最狂紀錄

大谷翔平敲超速彈47轟！破個人新高再追上秋信守亞洲最狂紀錄

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

大谷翔平190公里超速彈破隊史紀錄　2局再盜壘「47-48」第一人

大谷翔平190公里超速彈破隊史紀錄　2局再盜壘「47-48」第一人

張志豪致勝安率兄弟1比0勝桃猿　全年第一魔術數字亮燈

張志豪致勝安率兄弟1比0勝桃猿　全年第一魔術數字亮燈

快訊／王齊麟暌違4年再戰「混雙」！香港賽首輪惜敗落馬

快訊／王齊麟暌違4年再戰「混雙」！香港賽首輪惜敗落馬

黃子鵬好投+宋嘉翔強肩　兄弟教頭：短打失敗後雙殺是贏球關鍵

黃子鵬好投+宋嘉翔強肩　兄弟教頭：短打失敗後雙殺是贏球關鍵

快訊／「麟榤配」逆轉奪勝　晉級香港公開賽男雙8強

快訊／「麟榤配」逆轉奪勝　晉級香港公開賽男雙8強

想找回昔日火球　宋文華計畫報名運科訓練

想找回昔日火球　宋文華計畫報名運科訓練

魔鷹開轟包辦4打點　台鋼6比3力克味全

魔鷹開轟包辦4打點　台鋼6比3力克味全

2枚奧運金牌之間僅拿1冠　名球評克媽：凸顯麟洋配的偉大

2枚奧運金牌之間僅拿1冠　名球評克媽：凸顯麟洋配的偉大

劉德華唱《世界第一等》　遭「女兒」糾正..溫柔笑了

熱門新聞

大谷翔平敲超速彈47轟！破個人新高再追上秋信守亞洲最狂紀錄

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

大谷翔平190公里超速彈破隊史紀錄　2局再盜壘「47-48」第一人

張志豪致勝安率兄弟1比0勝桃猿　全年第一魔術數字亮燈

快訊／王齊麟暌違4年再戰「混雙」！香港賽首輪惜敗落馬

黃子鵬好投+宋嘉翔強肩　兄弟教頭：短打失敗後雙殺是贏球關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷超速彈47轟！再平亞洲最狂紀錄

2兄弟超全年第一　餅總發現有改變

3大谷超速彈破隊史紀錄　2局再盜壘！

4張志豪致勝安　兄弟全年亮燈

5快訊／王齊麟暌違4年再戰「混雙」香港賽首輪惜敗

最新新聞

1C羅直言曼聯需要執行徹底重建　

2林昀儒勇闖WTT冠軍賽澳門站男單8強！

3「麟榤配」逆轉勝　闖香港公開賽8強

4大谷50-50差3轟2盜！再拚鬼神紀錄

5才卸任鋼鐵人GM　高景炎成獵鷹發言人

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

「我相信富邦可以！」　陳念琴本人認證有像張育成

黃子鵬好投+宋嘉翔強肩！　兄弟教頭：雙殺是贏球關鍵

每次先發必備儀式！　猛登鬍子翹翹投球更順

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366