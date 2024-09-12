山本由伸傷後首戰4局飆8K　教頭、隊友都說讚：每一球都很出色

▲洛杉磯道奇隊日籍投手山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊日籍投手山本由伸11日對小熊之戰，結束近三個月的傷停，重返大聯盟賽場。儘管球隊最終以3比6不敵小熊隊，但山本的出色表現成為焦點，總教練羅伯斯（Dave Roberts）以及隊友都說讚。

羅伯斯在賽後記者會上表示，「非常令人印象深刻。如果接下來每次先發都能有這樣的表現，我們會非常滿意。」他特別指出山本的投球細節：「速球控制得很好，無論是內外角，也能投出下墜的指叉球，還有用變化球搶好球。整體來說效率非常高，真的很棒。」

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山本在4局的先發中僅失1分，飆出8次三振，展現令人驚艷的復出表現。考慮到他之前在三A的復健賽表現不穩定，這樣的結果更顯難能可貴。

對於山本的回歸為球隊帶來的影響，羅伯斯表示，「今晚我對輪值感覺好多了，比起24小時前好多了。」這番話反映教練團對於山本能夠穩定先發輪值的期待。

蹲捕搭配的捕手巴恩斯（Austin Barnes）同樣讚賞山本的投球，「他的每一球都很出色——速球、曲球、指叉球，真的令人驚訝。我不知道他先前的狀態如何，但他看起來比以往更好。」

比賽雖然因為第8局的防守失誤而遭遇逆轉，但羅伯斯仍對山本的表現給予肯定，為球隊在季末衝刺階段帶來信心。