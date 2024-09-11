運動雲

>

轉戰職業生涯第3隊攻城獅　李漢昇想對決國王「林家兄弟」

▲攻城獅李漢昇。（圖／記者簡名杉攝）

▲攻城獅李漢昇。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

李漢昇休賽季改披新竹攻城獅戰袍，是他加入職業聯盟以來第三支球隊，今(11)日他代表攻城獅於夏季聯賽出戰前東家高雄海神，全場拿下3分、1助攻，他透露已經加入球隊兩個多月，有越來越融入球隊，生涯都在T1效力的他，新賽季於新聯盟有機會交手一些以往沒機會對上的球隊，他指出最想跟新北國王的「林家兄弟」林書豪、林書緯切磋。

經歷海神、台鋼獵鷹，李漢昇皆是球隊重要的後場戰力，新賽季轉戰攻城獅，雖然勢必將成為球隊一哥高國豪的替補，不過李漢昇指出，他在加盟之前就有跟教練團討論球隊定位，「幫助這些年輕球員、幫助整個團隊能贏球，是來這邊的最主要原因，而不是上場時間多或少或是數據的好或壞，我覺得能幫助團隊贏球，上場時間少一點也無所謂。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

加入攻城獅兩個月左右的時間，李漢昇點出球隊的訓練模式跟設備都跟前東家不太一樣，他表示這陣子球隊透過不少比賽來磨合大家的默契，目前適應的程度跟團隊的融入程度都有越來越好，也希望開季之後全隊能有更好的化學效應。

新賽季不只將從新球隊開季，同時也會是新聯盟TPBL的一份子，李漢昇指出能對上很多之前沒機會交手的球隊，感覺非常特別，他說之前從來沒有遇過新北國王，若能跟林書豪、林書緯在場上切磋，會是一個很棒的體驗。

關鍵字： 李漢昇林書豪林書緯攻城獅TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

2枚奧運金牌之間僅拿1冠　名球評克媽：凸顯麟洋配的偉大

2枚奧運金牌之間僅拿1冠　名球評克媽：凸顯麟洋配的偉大

古林睿煬今年屠殺中職　勝騎士讚本土最強：可以出國了

古林睿煬今年屠殺中職　勝騎士讚本土最強：可以出國了

日本12強教頭注意到了　古林睿煬反省今日投球內容

日本12強教頭注意到了　古林睿煬反省今日投球內容

台鋼雄鷹在全年第一爭奪淘汰　兄弟今贏球點亮年度魔術數字

台鋼雄鷹在全年第一爭奪淘汰　兄弟今贏球點亮年度魔術數字

響尾蛇隊首度舉辦台灣日　李多慧、林襄率味全龍啦啦隊赴美

響尾蛇隊首度舉辦台灣日　李多慧、林襄率味全龍啦啦隊赴美

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

張育成「守備教科書」完美示範觸殺 ：江坤宇才是中職最強游擊

張育成「守備教科書」完美示範觸殺 ：江坤宇才是中職最強游擊

吉力吉撈讚嘆U18投手　鼓勵柯敬賢旅美保持信心

吉力吉撈讚嘆U18投手　鼓勵柯敬賢旅美保持信心

U23中華3比0完封委內瑞拉收第2勝　12日排名賽對哥倫比亞

U23中華3比0完封委內瑞拉收第2勝　12日排名賽對哥倫比亞

中國男足0比7慘案後又輸沙烏地　多1人踢球還被逆轉

中國男足0比7慘案後又輸沙烏地　多1人踢球還被逆轉

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

熱門新聞

2枚奧運金牌之間僅拿1冠　名球評克媽：凸顯麟洋配的偉大

古林睿煬今年屠殺中職　勝騎士讚本土最強：可以出國了

日本12強教頭注意到了　古林睿煬反省今日投球內容

台鋼雄鷹在全年第一爭奪淘汰　兄弟今贏球點亮年度魔術數字

響尾蛇隊首度舉辦台灣日　李多慧、林襄率味全龍啦啦隊赴美

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

讀者回應

﻿

熱門新聞

1名球評克媽評麟洋配的偉大之處

2古林屠殺中職　勝騎士：可以出國了

3日本12強教頭注意到了　古林苦投自省

4台鋼全年第一淘汰　兄弟今拚點亮年度Ｍ

5響尾蛇隊舉辦台灣日　李多慧、林襄率隊赴美

最新新聞

1腳步再加強　陳聖平談失誤：確實

2兄弟超全年第一　餅總發現有改變

3李漢昇轉戰攻城獅想對決國王「林家兄弟」

4魔術數字有望點亮　平野：每場都重要

5魏莨哲不怕對決高國豪：享受挑戰

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平46轟追平個人新高　450英尺重砲！教頭都讚嘆

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

井端弘和已知徐若熙不打12強賽　在天母「遠端情蒐」古林睿煬

劉基鴻日本監督前猛打：12強順其自然　連3季滿百場感謝教練信任

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366