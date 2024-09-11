轉戰職業生涯第3隊攻城獅　李漢昇想對決國王「林家兄弟」

▲攻城獅李漢昇。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

李漢昇休賽季改披新竹攻城獅戰袍，是他加入職業聯盟以來第三支球隊，今(11)日他代表攻城獅於夏季聯賽出戰前東家高雄海神，全場拿下3分、1助攻，他透露已經加入球隊兩個多月，有越來越融入球隊，生涯都在T1效力的他，新賽季於新聯盟有機會交手一些以往沒機會對上的球隊，他指出最想跟新北國王的「林家兄弟」林書豪、林書緯切磋。

經歷海神、台鋼獵鷹，李漢昇皆是球隊重要的後場戰力，新賽季轉戰攻城獅，雖然勢必將成為球隊一哥高國豪的替補，不過李漢昇指出，他在加盟之前就有跟教練團討論球隊定位，「幫助這些年輕球員、幫助整個團隊能贏球，是來這邊的最主要原因，而不是上場時間多或少或是數據的好或壞，我覺得能幫助團隊贏球，上場時間少一點也無所謂。」

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加入攻城獅兩個月左右的時間，李漢昇點出球隊的訓練模式跟設備都跟前東家不太一樣，他表示這陣子球隊透過不少比賽來磨合大家的默契，目前適應的程度跟團隊的融入程度都有越來越好，也希望開季之後全隊能有更好的化學效應。

新賽季不只將從新球隊開季，同時也會是新聯盟TPBL的一份子，李漢昇指出能對上很多之前沒機會交手的球隊，感覺非常特別，他說之前從來沒有遇過新北國王，若能跟林書豪、林書緯在場上切磋，會是一個很棒的體驗。