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海神換主帥體系「打掉重練」！助教朱永弘笑：每天都在罵人

▲高雄海神夏聯首戰擊退攻城獅，新秀魏莨哲。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄海神夏聯首戰擊退攻城獅。（圖／高雄全家海神提供）

記者簡名杉／台北報導

高雄海神今(11)日迎來夏季聯賽首度出賽，順利以85比82擋住新竹攻城獅反撲摘下首勝，新賽季海神主帥將由率領球隊三季的喬伊斯(Brendan Joyce)換成來自德國的費雪(Mathias Fischer)，暫代兵符的助教朱永弘指出由於新教練的戰術體系跟喬伊斯不同，所以全隊還在適應當中，透露之前一套戰術就練了三個禮拜，更笑說，「每天都在罵人！」

朱永弘透露，總教練費雪昨天晚上才抵台跟球隊會合，在他正式來台之前，基本上都是透過視訊會議以及影片做訓練，但朱永弘指出，費雪教練會讓所有教練團都參與戰術討論，如果好的戰術就保留下來，對球隊來說是很棒的團隊運作，也能碰撞出更多想法。

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9月中旬才迎來夏季聯賽首戰，朱永弘直言，「第一場當然是絕對不可能滿意的，而且第一場又是線上(直播)，其實對球員來說也是一種壓力對我們來說也是一種壓力。」坦言，「大家一直在抱怨海神怎麼都不比賽？海神去哪裡了？其實我們也有壓力，我們在適應一個全新的系統，球員需要時間、教練也需要時間。」

休賽季期間，朱永弘指出大多以體能訓練為主，另外最大的部分就是測試球員與教練新系統的相容度，他透露曾經一套戰術就練了三個禮拜的時間，其他戰術也都在最後一個禮拜陸續補上去，強調現在的新體系很考驗球員的籃球智商。

海神休賽季人員變動並不多，新秀魏莨哲的加入是最大補強，朱永弘認為，「球員沒有變動這件事情是我們一直蠻好的地方，因為這代表磨合程度可以更少。」他笑說球隊換新體系之後，自己每天都在罵人，但因為這支球隊的球員都已經磨合很久，所以也都了解他的脾氣，對於整體的運作上會比較順利，也是他們的優勢之一。

關鍵字： 海神TPBL朱永弘喬伊斯費雪

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