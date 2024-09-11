「前湖人冠軍」庫茲馬表態願為菲律賓效力　想再次聯手克拉克森

▲庫茲馬表態願與克拉克森一起替菲律賓男籃效力 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人2020年冠軍成員庫茲馬(Kyle Kuzma)，曾與擁有菲律賓國籍的克拉克森(Jordan Clarkson)在洛城當過1年隊友，他近日接受《All-Star》雜誌訪問時表態，若無法得到美國男籃的徵召，他願意和克拉克森一起替菲律賓國家隊效力，不過這個願望要成真，恐怕困難重重。

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▲庫茲馬（右）曾與克拉克森（左）當過1年隊友 。（圖／達志影像／美聯社）

現年29歲的庫茲馬是2017年首輪新秀，克拉克森比他早3年進入NBA，兩人曾短暫在2017-18賽季一起效力湖人，儘管並肩作戰的時間很短暫，但他們有著很不錯的交情。近3季披巫師戰袍的庫茲馬，去年展開菲律賓行，受到當地球迷熱烈歡迎，他感到非常感激，甚至考慮代表菲國男籃出賽。

在接受《All-Star》雜誌訪問時，庫茲馬談到與克拉克森再次合作的可能性，「我是說，如果我不為美國隊效力的話，我可以和克拉克森一起打球，那樣會很酷。」

▲克拉克森。（圖／達志影像／美聯社）

不過兩人真的有可能一起替菲律賓男籃打球嗎？美國媒體《ClutchPoints》給出答案，首先庫茲馬必須成為菲律賓的歸化公民，這個過程需要花費大量的時間，就算順利歸化，國際籃總(FIBA)僅開放各國登錄1名歸化球員，而克拉克森已經佔據了這個名額。

除非菲律賓能讓克拉克森以「本土球員」的身份代表球隊，否則以目前的情況，克拉克森和庫茲馬聯手的可能性不大。

▲庫茲馬、克拉克森 。（圖／達志影像／美聯社）