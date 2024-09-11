運動品牌攜手5位體育新星！延攬「賀家兄弟」、跨欄女神！

▲NIKE宣布延攬5位體育新星「賀家兄弟」賀丹、賀博。（圖／NIKE提供）

記者簡名杉／綜合報導

知名運動品牌宣布延攬五位體育新星，其中包含台籃混血「賀家兄弟」賀丹、賀博，以及登上巴黎奧運舞台的田徑「跨欄女神」張博雅與長跑新星簡子傑、滑板神童辜泳諺，期盼能和他們一起透過運動的正向力量啟發新世代，並為世界帶來更好的改變。

目前21歲的賀丹(Adam Hinton)，就讀於美國康乃爾大學，場上位置是得分後衛，未來目標除了挑戰職業籃球舞台外，同時也希望將來能成為一位醫生，連兩年都與弟弟賀博一同入選中華隊征戰瓊斯盃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

學業、體育兼具的他直言，「很多學生往往要在籃球和學業之間做出選擇，我希望可以和Nike一起讓更多的年輕運動員了解，籃球與學業並不必只能二擇一。我們可以同時在熱愛的事情達到100％、甚至是110％的投入，讓不同的目標相互交織、共生成長，進而達成更大的夢想。」

弟弟賀博現年18歲，同樣與哥哥賀丹連兩年入選瓊斯盃的中華隊，他的場上位置為控球後衛，曾被美國媒體評選為四星高中生，現在成為哈佛大學的新鮮人，將以兼顧學業及挑戰職業籃球為人生目標前進。

他用自身例子勉勵所有人，「我想激勵更多的孩子追隨他們的目標。對我來說，我非常熱愛籃球，但我之所以熱愛它，是因為它充滿了樂趣，如果你在做你熱愛的事情時感到快樂，那麼沒有什麼可以比得上這種感覺。所以我認為，能夠看到更多的孩子在比賽時享受運動、感到快樂，並對比賽充滿熱情，是非常重要的事情。」

在巴黎奧運首度登上五環舞台的「跨欄女神」張博雅，目前年僅21歲，她雖然不是以擅長的跨欄項目進軍奧運，仍在女子100公尺短跑賽事寫下台灣28年來奧運女子短跑的最佳紀錄。

她說，「對我來說是一個不斷創新、積極向上，支持許多運動員實現目標的品牌。希望未來能夠一起回饋偏鄉地區或是故鄉花蓮的基層選手，為滿懷熱情但卻受限於資源裝備不足的年輕運動員，帶來更多實現夢想的機會。」

▲NIKE宣布延攬5位體育新星，「跨欄女神」張博雅。（圖／NIKE提供）

台灣U18層級1500公尺以及U20層級3000公尺、5000公尺全國紀錄保持人，目前就讀於日本仙台仙台育英高校二年級、年僅17歲的簡子傑，同樣是這次品牌延攬的新星，他期盼未來未來可以一起舉辦類似訓練營的活動，讓小朋友有更多機會接觸到長跑這項運動，也相信這將會對台灣的運動環境及長跑項目會有更長遠、更好的發展。

▲NIKE宣布延攬5位體育新星，「長跑新星」簡子傑。（圖／NIKE提供）

年僅10歲的「滑板神童」辜泳諺，幼稚園大班就接觸滑板，8歲成為台灣國手後，選擇踏出舒適圈，長期旅居美國、日本和歐洲等世界各滑板大城市進行高強度訓練與參賽，並以挑戰奧運舞台為目標無懼滑行，「在國外比賽訓練可以看到非常多很強的人做出很帥的招式，很好玩也很有挑戰性，也會激起我想要拿冠軍的鬥志！希望能夠繼續挑戰更多國際比賽，贏得更多積分，然後參加奧運！」

▲NIKE宣布延攬5位體育新星，「滑版神童」辜泳諺。（圖／NIKE提供）