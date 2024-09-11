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莊智淵奧運後首戰就打5局　2比3落敗無緣澳門冠軍賽16強

▲▼中華男團莊智淵、高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

▲「桌球教父」莊智淵。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「桌球教父」莊智淵在巴黎奧運後宣布將卸下球員身份，不過既定賽事仍會完成，他本周頂替傷退的德國名將奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)參加WTT澳門冠軍賽，今(11)日出戰男單32強賽，面對世界第156的中國選手徐瑛彬，雙方大戰5局，莊智淵以8比11、11比8、4比11、11比8、7比11，總局數2比3落敗，無緣16強。

高齡43歲的莊智淵連打了6屆奧運，成為台灣史上第1人，在巴黎奧運男團止步8強後，他決定卸下球員身份，今年既定賽事仍會完成，包括俱樂部的簽約場次以及後續一些「被動邀請」的大獎賽事。

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世界第39的莊智淵原本並不在澳門冠軍賽名單上，不過德國名將奧恰洛夫在開打前突然退賽，WTT官方宣布由莊智淵頂替空缺，男單首輪交手排名在百名之外的中國23歲選手徐瑛彬。

莊智淵開賽還未完全進入狀況，落入0比4落後，隨著比賽的進行，老經驗的莊智淵將比數扳成5比5，並靠著對手掛網以6比5反超。莊智淵一度取得7比5、2分超前，可惜沒能持續維持領先，局末反以8比10落後，以8比11讓出首局。

▲▼中華男團莊智淵、高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

▲「桌球教父」莊智淵。（圖／達志影像／美聯社）

進入第2局，莊智淵開局打出3比1攻勢，並逐步拉開7比2、5分差，在領先之下，莊智淵發球卻出了一些狀況，在被追到8比7後喊了暫停，總算在8比8後穩住，連下3分以11比8扳回1局。

來到第3局，莊智淵與對手打成4比4後遇上亂流連失6分，被對手逼出6個局點，以4比11丟掉此局，總局數1比2遭聽牌。

莊智淵第4局重整旗鼓，拉出4比1領先，可惜接著連掉5分，反陷入4比6落後，所幸莊智淵及時穩住，打出3比0反擊，以7比6重新領先，並以10比7取得3個局點，以11比8將總局數扳成2比2。

決勝第5局，莊智淵開局0比3落後，隨後又被拉開2比6、4分差，莊智淵一度奮力追趕到6比7，無奈關鍵時刻連失3分，以6比10被逼出4個賽末點，雖化解了1個，最終仍以7比11，總局數2比3敗下陣來，無緣前進16強。

關鍵字： WTT桌球莊智淵澳門冠軍賽

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