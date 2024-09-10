吉力吉撈讚嘆U18投手素質　鼓勵柯敬賢旅美保持信心

▲2024U18亞青柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青中華隊在天母球場奪冠，味全龍重砲吉力吉撈・鞏冠因「地緣」關係，有機會關心青棒好手，大讚投手素質比自己高中時期高出許多，也鼓勵「旅美學弟」柯敬賢對自己要有信心。

亞青冠軍戰8日晚間快打完時，剛好味全龍從桃園客場回來，吉力吉撈・鞏冠把握機會在三壘側見證奪冠瞬間。其實開幕戰在天母球場抗韓之戰，他與味全龍隊友也一起觀賽。他表示，「以前我們只有一兩個145公里以上的投手，像是胡智爲，現在他們全部都有145公里以上的實力，投手素質越來越高是好事，訓練方式畢竟不同。」

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今年旅美的柯敬賢是中華隊的主砲，但沒有發揮長打實力。他在比賽期間受訪時透露，在多明尼加新人聯盟調整打擊動作，短期盃賽適應不足，所以先改回高中時期的姿勢。不過他結束賽事後，會繼續回多明尼加訓練，繼續適應剛學的動作。

針對柯敬賢在美國遇到的打擊姿勢調整問題，吉力吉撈認為這是旅美球員常見的挑戰，「旅美是一件漫長的事，球隊會給你一些功課，是否合適要看個人。」他建議柯敬賢可以多做嘗試，「雖然不習慣，但時間久了可能會慢慢適應。」

吉力吉撈強調，美國的訓練環境相對較好，數據分析也更直接，球員不用太過擔心。他鼓勵柯敬賢保持信心，「在美國訓練，心理建設也很重要，球團在這部分會做得很好。」吉力吉撈表示，即使暫時感覺不適應，也不用急著改回原來的打擊姿勢，「可以多做一點嘗試，那也沒有差。」球團會說明改姿勢的目的，以利迎接更高層級的投手。

吉力吉撈也分享了自己的經驗，提到曾在2A時期面臨類似的挑戰，海盜2A鄭宗哲今年也提過改姿勢的課題。吉力吉撈表示，高階聯盟的投手實力強勁，「上來都是95英里以上的速球，控球又準，任何球種都可能是好球，不太好攻擊。」

最後，吉力吉撈期待柯敬賢在美國的成長，「他去美國應該會成長蠻多的，也會比現在更強壯，是很值得期待的一位強打者。」