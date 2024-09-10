運動雲

>

吉力吉撈讚嘆U18投手素質　鼓勵柯敬賢旅美保持信心

▲▼2024U18亞青柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18亞青柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青中華隊在天母球場奪冠，味全龍重砲吉力吉撈・鞏冠因「地緣」關係，有機會關心青棒好手，大讚投手素質比自己高中時期高出許多，也鼓勵「旅美學弟」柯敬賢對自己要有信心。

亞青冠軍戰8日晚間快打完時，剛好味全龍從桃園客場回來，吉力吉撈・鞏冠把握機會在三壘側見證奪冠瞬間。其實開幕戰在天母球場抗韓之戰，他與味全龍隊友也一起觀賽。他表示，「以前我們只有一兩個145公里以上的投手，像是胡智爲，現在他們全部都有145公里以上的實力，投手素質越來越高是好事，訓練方式畢竟不同。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年旅美的柯敬賢是中華隊的主砲，但沒有發揮長打實力。他在比賽期間受訪時透露，在多明尼加新人聯盟調整打擊動作，短期盃賽適應不足，所以先改回高中時期的姿勢。不過他結束賽事後，會繼續回多明尼加訓練，繼續適應剛學的動作。

針對柯敬賢在美國遇到的打擊姿勢調整問題，吉力吉撈認為這是旅美球員常見的挑戰，「旅美是一件漫長的事，球隊會給你一些功課，是否合適要看個人。」他建議柯敬賢可以多做嘗試，「雖然不習慣，但時間久了可能會慢慢適應。」

吉力吉撈強調，美國的訓練環境相對較好，數據分析也更直接，球員不用太過擔心。他鼓勵柯敬賢保持信心，「在美國訓練，心理建設也很重要，球團在這部分會做得很好。」吉力吉撈表示，即使暫時感覺不適應，也不用急著改回原來的打擊姿勢，「可以多做一點嘗試，那也沒有差。」球團會說明改姿勢的目的，以利迎接更高層級的投手。

吉力吉撈也分享了自己的經驗，提到曾在2A時期面臨類似的挑戰，海盜2A鄭宗哲今年也提過改姿勢的課題。吉力吉撈表示，高階聯盟的投手實力強勁，「上來都是95英里以上的速球，控球又準，任何球種都可能是好球，不太好攻擊。」

最後，吉力吉撈期待柯敬賢在美國的成長，「他去美國應該會成長蠻多的，也會比現在更強壯，是很值得期待的一位強打者。」

關鍵字： 亞青味全龍吉力吉撈柯敬賢美國

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

日本12強教頭注意到了　古林睿煬反省今日投球內容

日本12強教頭注意到了　古林睿煬反省今日投球內容

張育成「守備教科書」完美示範觸殺 ：江坤宇才是中職最強游擊

張育成「守備教科書」完美示範觸殺 ：江坤宇才是中職最強游擊

U23中華3比0完封委內瑞拉收第2勝　12日排名賽對哥倫比亞

U23中華3比0完封委內瑞拉收第2勝　12日排名賽對哥倫比亞

吉力吉撈讚嘆U18投手素質　鼓勵柯敬賢旅美保持信心

吉力吉撈讚嘆U18投手素質　鼓勵柯敬賢旅美保持信心

周佳樂揮空吞K罵了一聲「X」竟被趕出場　鋒總也無奈

周佳樂揮空吞K罵了一聲「X」竟被趕出場　鋒總也無奈

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

林威助踏上台北大巨蛋！擔任公益大使指導身障童打棒球

林威助踏上台北大巨蛋！擔任公益大使指導身障童打棒球

井端弘和已知徐若熙不打12強賽　在天母「遠端情蒐」古林睿煬

井端弘和已知徐若熙不打12強賽　在天母「遠端情蒐」古林睿煬

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

熱門新聞

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

日本12強教頭注意到了　古林睿煬反省今日投球內容

張育成「守備教科書」完美示範觸殺 ：江坤宇才是中職最強游擊

U23中華3比0完封委內瑞拉收第2勝　12日排名賽對哥倫比亞

吉力吉撈讚嘆U18投手素質　鼓勵柯敬賢旅美保持信心

讀者回應

﻿

熱門新聞

1私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉

2周佳樂罵主審髒話？鋒總還原當時

3日本12強教頭注意到了　古林苦投自省

4張育成教科書:江坤宇才是最強游擊手

5U23中華3比0完封委內瑞拉

最新新聞

1運彩協進會　贊助戴資穎母校60萬

2吉力吉撈讚嘆U18投手素質

3U23中華3比0完封委內瑞拉

4日本12強教頭注意到了　古林苦投自省

5周佳樂罵主審髒話？鋒總還原當時

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平46轟追平個人新高　450英尺重砲！教頭都讚嘆

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

井端弘和已知徐若熙不打12強賽　在天母「遠端情蒐」古林睿煬

劉基鴻日本監督前猛打：12強順其自然　連3季滿百場感謝教練信任

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366