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好友阿巴西旅外有受到「刺激」！謝亞軒要承擔更多責任

▲中信特攻謝亞軒。（圖／中信特攻提供）

▲中信特攻謝亞軒。（圖／中信特攻提供）

記者簡名杉／台北報導

中信特攻今(10)日於夏季聯賽對決台啤雲豹，陣中主力射手謝亞軒此役首度在夏季聯賽亮相，最終留下13分鐘上場時間以及3分、2籃板、4助攻、2失誤成績，球隊則以75比79吞敗，今年休賽季，好友兼隊友阿巴西轉戰日本，加盟B聯盟秋田北部喜悅，謝亞軒透露這有「刺激」到他，也強調阿巴西離開後，自己必須承擔更多責任，希望有機會的話同樣想追尋更高舞台發展！

夏季聯賽即將進入尾聲才首度出賽，謝亞軒透露他自己的膝蓋在去年賽季就有舊傷，是因為舊傷導致韌帶比較鬆，股四頭肌肌力不足的情況下容易去摩擦到軟骨，因此膝蓋容易積水，他表示雖然可以帶傷打，但是多少會影響到場上的動作和表現，所以決定根治，休賽季休息了約兩個半月，目前的恢復狀況還不錯，進度有在軌道上。

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回歸球場首戰，謝亞軒指出教練希望控制他的上場時間在10～15分鐘左右，讓他能多適應場上的感覺，謝亞軒說，「再一個月就開季了，我自己覺得目前身體狀況還OK，希望可以趕快找回在球場上跑動的感覺，因為真的很久沒打了，今天在跑動起來真的會比較喘一些，希望趕快把自己的身體條件拉起來。」

對於新賽季的目標，謝亞軒指出，「最低門檻是要進去季後賽！」他開玩笑說自己目前還是「半傷殘」狀態，希望能趕快找回狀態加入團隊訓練，他也表示新賽季球隊多了很多新面孔，自己會從旁盡快幫助他們融入球隊。

▲中信特攻謝亞軒。（圖／中信特攻提供）

▲中信特攻謝亞軒。（圖／中信特攻提供）

休賽季球隊主將阿巴西旅外離隊，謝亞軒坦言有刺激到他，也強調球隊不能因此只靠洋將，本土球員要跳出來承擔更多責任，他指出自己還有很多不足，期盼新賽季能加強技術、學習更多球場上的東西，若有機會的話希望自己也能去追尋更高的舞台發展，若沒有機會的話也會「在台灣繼續努力」。

另外謝亞軒透露，他前一天才跟阿巴西視訊，驚呼，「他怎麼去那邊變瘦了，他說東西很好吃，可是他卻變瘦，我就擔心了他一下。」也指出阿巴西跟日本的隊友都相處得十分融洽，笑說，「他說隊友都叫他巴西魯，我想說這是狗的名字嗎。」
 

關鍵字： 謝亞軒阿巴西中信特攻TPBL

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