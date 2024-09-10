運動雲

>

9歲街舞神童NANA擔任熱舞大使！工作人員直呼：真的很強！

▲街舞神童「NANA」林李納擔任「小公視勾勾盃」律動大使 。（圖／開心果娛樂提供）

▲街舞神童「NANA」林李納擔任「小公視勾勾盃」律動大使 。（圖／開心果娛樂提供）

記者簡名杉／綜合報導

第一屆「小公視勾勾盃」寶貝舞蹈挑戰熱烈開跑，邀請BBOY「NANA」林李納擔任律動大使，年僅9歲的他在多個國際舞蹈大賽中榮獲冠軍，其中更包含在韓國與法國奪下冠軍。在錄製濾鏡示範影片時，NANA 不僅融入自己擅長的霹靂舞風格，更大秀「Power Move」絕招，令拍攝現場尖叫聲不斷，近距離拍攝的錄影人員更被NANA霹靂舞技震撼到頻頻發出讚嘆聲，直呼，「世界冠軍真的很強！」

從5歲就開始練舞的NANA對於這次能擔任「小公視勾勾盃」律動大使感到非常興奮，年僅9歲的他小小年紀就稱霸國際舞蹈賽事，上個月才擊敗眾多敵手，搶下R16世界霹靂舞大賽青少年組台灣區冠軍，更於本月6日剛奪下「霹靂舞國手選拔積分賽桃園站」青少年組冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

NANA以自身經驗分享，運動需要從小培養，一開始都要先學律動，他在錄製小公視「The Body Song」、「抖抖舞」這兩款示範濾鏡影片時，也帶著3歲弟弟一起前往舞蹈教室，對於這兩首為幼兒打造的歌舞，NANA表示，「我覺得很適合小小孩，我弟弟也愛跟著我跳舞。」原本 NANA 在拍攝前還有一點靦腆，在弟弟開心四處奔跑下，讓現場氣氛瞬間變得好歡樂，也讓拍攝工作順利展開。

本次舞蹈挑戰出現許多「跨界」親子響應，其中包含主播卓君澤與10個月大兒子「百香果」跟著音樂一起擺動，可愛度破表！亞洲超模娜塔莉更特別穿著母子裝與三歲混血兒子跳出各種可愛舞步。另外人氣親子KOL「哈啾一家」、「酪梨丹丹」等也都熱情參與，希望邀請更多大小朋友一起動一動！
 

關鍵字： 霹靂舞街舞NANA

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

日本王牌投手再聚首！山本由伸明復出60球限制迎對決

日本王牌投手再聚首！山本由伸明復出60球限制迎對決

快訊／周儀翔酒駕拒測事件　同車呂政儒遭國王球團罰款50萬元

快訊／周儀翔酒駕拒測事件　同車呂政儒遭國王球團罰款50萬元

戴資穎年終賽排名上升2名！　榮膺本周香港賽頭號種子續拚積分

戴資穎年終賽排名上升2名！　榮膺本周香港賽頭號種子續拚積分

莊智淵頂替傷退的奧恰洛夫參賽！　澳門冠軍賽首輪對中國小將

莊智淵頂替傷退的奧恰洛夫參賽！　澳門冠軍賽首輪對中國小將

林鉑濬火球壓制敲雙殺　U18日本四棒：高中沒遇到過這麼強投手

林鉑濬火球壓制敲雙殺　U18日本四棒：高中沒遇到過這麼強投手

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

熱門新聞

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

日本王牌投手再聚首！山本由伸明復出60球限制迎對決

讀者回應

﻿

熱門新聞

1私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉

2U23韓委危險滑壘大亂鬥！WBSC懲處

3「連水原一平都能賭贏」大谷穩拿MVP

4U23中國勝澳洲　首次參賽就晉級

5李洋一句話陪林郁婷熬過東奧低潮

最新新聞

1周佳樂揮空吞K罵了一個字竟被趕出場

2好友阿巴西旅外謝亞軒有受到「刺激」！

3哈瑪星返美陪產本土先發有人選

49歲街舞神童NANA擔任「寶貝舞蹈挑戰」律動大使

5張祐嘉盼「嗑魯茲」改善打擊

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

唯一到場聲援柯文哲的藍營人士　蕭旭岑：不是要在野合作？

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

距離「羅力條款」只差1局　伍鐸興奮：在場上越久越好

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

任務交給伍鐸使命必達　葉總：這場沒有例外

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366