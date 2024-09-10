9歲街舞神童NANA擔任熱舞大使！工作人員直呼：真的很強！

▲街舞神童「NANA」林李納擔任「小公視勾勾盃」律動大使 。（圖／開心果娛樂提供）

記者簡名杉／綜合報導

第一屆「小公視勾勾盃」寶貝舞蹈挑戰熱烈開跑，邀請BBOY「NANA」林李納擔任律動大使，年僅9歲的他在多個國際舞蹈大賽中榮獲冠軍，其中更包含在韓國與法國奪下冠軍。在錄製濾鏡示範影片時，NANA 不僅融入自己擅長的霹靂舞風格，更大秀「Power Move」絕招，令拍攝現場尖叫聲不斷，近距離拍攝的錄影人員更被NANA霹靂舞技震撼到頻頻發出讚嘆聲，直呼，「世界冠軍真的很強！」

從5歲就開始練舞的NANA對於這次能擔任「小公視勾勾盃」律動大使感到非常興奮，年僅9歲的他小小年紀就稱霸國際舞蹈賽事，上個月才擊敗眾多敵手，搶下R16世界霹靂舞大賽青少年組台灣區冠軍，更於本月6日剛奪下「霹靂舞國手選拔積分賽桃園站」青少年組冠軍。

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NANA以自身經驗分享，運動需要從小培養，一開始都要先學律動，他在錄製小公視「The Body Song」、「抖抖舞」這兩款示範濾鏡影片時，也帶著3歲弟弟一起前往舞蹈教室，對於這兩首為幼兒打造的歌舞，NANA表示，「我覺得很適合小小孩，我弟弟也愛跟著我跳舞。」原本 NANA 在拍攝前還有一點靦腆，在弟弟開心四處奔跑下，讓現場氣氛瞬間變得好歡樂，也讓拍攝工作順利展開。

本次舞蹈挑戰出現許多「跨界」親子響應，其中包含主播卓君澤與10個月大兒子「百香果」跟著音樂一起擺動，可愛度破表！亞洲超模娜塔莉更特別穿著母子裝與三歲混血兒子跳出各種可愛舞步。另外人氣親子KOL「哈啾一家」、「酪梨丹丹」等也都熱情參與，希望邀請更多大小朋友一起動一動！

