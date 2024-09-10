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私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

▲攻城獅蕭順議、高國豪、克拉、狄帝。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅高國豪。（圖／攻城獅提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹攻城獅當家主控高國豪今年6月被爆「私約」哥哥高國強妻子劉家菱，雖然他數度出面澄清，這起感情糾紛仍持續延燒，雙方屢次隔空互嗆。高國豪今(10)日與妻子發出4點「最終聲明」，強調私事不該打擾社會大眾，甚至模糊球隊、球賽的焦點，對於占用版面深表歉意，未來將不再做出回應。

高國豪最新聲明如下：

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對於衍生的紛紛擾擾，占用媒體版面，也讓支持我的球迷擔心，我們深感抱歉。但因為這些家事私事紛擾，對社會並沒有正面助益，我們決定到今天為止，針對此事，發出我們最終的聲明。

1. 在遇上我的太太前的時間裡，我確實因為年輕不成熟行為，造成了許許多多的紛擾。但現階段對我們來說，是還給球迷一個純粹屬於籃球的空間，所以對於過去的喧囂吵鬧，我必須對大家致上歉意。未來，我也會更專注地在提升我的球技，用球賽表現回報各位的關注和支持。

2. 我們夫妻深信，無論過去發生了什麼事，只要我們願意面對並加以調整，我們可以面對所有的挑戰，可以長遠地彼此扶持。未來我們仍會一起承擔家庭及婚姻中的責任，將以更成熟、穩定的心態共同面對生活，不會因為過去的紛紛擾擾有絲毫的影響。

3. 我們深知，私事、家事的問題不該打擾社會大眾，甚至模糊球隊、球賽的焦點。我們夫妻也再次感謝支持我的球迷、關心我們的家人朋友，但同時也對於紛擾占用版面深表歉意。

4. 即日起，我們將不再針對這紛爭作出任何回應，希望大家給予我的太太、我的小孩，還有我的家人們一定的空間。我會專心投入即將到來的球季，努力為家人和球迷貢獻我的最佳狀態。至於其他不實指控，已全數委託律師協助，避免我的家人們再次遭受二度傷害，也請有心人士切勿再以身試法、刻意混淆視聽。

再次感謝所有支持我們的球迷、家人及朋友。

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