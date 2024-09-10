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台灣亞巡賽最高殿堂　2024仰德TPC獎金加碼至百萬美元

▲▼2024仰德TPC錦標賽,獎金,高爾夫球。（圖／國賓大飯店提供）

▲2024仰德TPC錦標賽。

圖、文／國賓大飯店提供

總獎金額度100萬美元的高爾夫賽事「2024仰德TPC錦標賽」，將於9/26至29日於林口高爾夫球場開打，此為仰德集團舉辦第13屆比賽，仰德集團董事長許育瑞為吸引國際級好手參賽，打造台灣亞巡賽的最高殿堂，培育台灣好手，提升大賽經驗，提高獎金額度至100萬美元，也讓仰德TPC錦標賽，成為高爾夫球迷年度必看的精彩賽事。

仰德集團表示，為讓台灣好手有更多機會和競技舞台，董事長許育瑞特地加碼獎金額度至百萬美元，目的是優化台灣選手的經驗，也希望透過在地比賽，給予選手地主優勢，成為前進國際賽事的跳板。

球迷入場除能欣賞高水準賽事外，今年首度推出「抽獎活動」，最大獎包含YAMAHA機車（價值86,000元）、PING高爾夫球袋（價值上萬元）、OMNIX三腳架球袋（價值上萬元）、Caddytalk測距儀（價值近萬元）、FORMOST測距手錶5名（價值數千元）與國賓飯店禮卷等豐富的摸彩獎項，到場觀賽有機會抱大獎回家。

「2024仰德TPC錦標賽」感謝許多台灣與日本在台企業的熱烈迴響和支持，今年期盼更多企業加入贊助行列，為了國內的體育盛事，共同推動這座國際高球舞台。最後，仰德集團歡迎各國選手前來參賽，並期許所有選手展現精采球技，締造優異成績！

關鍵字： 2024仰德TPC錦標賽獎金高爾夫球

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