運動雲

>

周儀翔酒駕遭PLG停權1年！罰至少300小時公益服務

▲領航猿白曜誠、周儀翔。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿周儀翔酒駕。（圖／PLG職籃提供）

記者簡名杉／綜合報導

P. LEAGUE+ 今(10)日召開聯盟紀律委員會，邀集律師蘇志倫、東吳大學教授李志峰、籃球界人士李鴻棋、資深媒體人黃及人等專業領域社會公正人士擔任紀律委員，共同討論桃園璞園領航猿球員周儀翔個人酒後駕駛及拒檢之不良行為案件之後續懲處。在場紀律委員一致決議，按聯盟規章對周儀翔處以即日起停權1年，禁止在本聯盟註冊出賽、禁止與本聯盟球團洽談合約、公益服務至少300小時及罰款新台幣50萬，並期許周儀翔未來仍有機會改過自新、回饋社會。

聯盟尊重領航猿球團決議，並針對此起事件召開紀律委員會討論後續懲處，引用聯盟賽務章程「第四章球員行為準則」第25條「道德條款及其他行為規範」之四「違反道路交通管理處罰條例之酒駕行為」，本章罰則：違反本章之球員，本聯盟將處以警告、禁賽、停權、永久除名等處分，聯盟受有損失者，得對其求償，前項之處分皆得併罰最高新臺幣伍拾萬之罰款，停權處分得跨季執行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周儀翔拒絕酒測雖已遭開罰，但其心存僥倖行為不僅社會觀感欠佳且未來可能會帶來不良示範作用，惟周儀翔在案發後提出自請離隊要求與球團達成終止合約協議，並發出道歉聲明，充分展現悔意，經與會紀律委員綜合上述觀點達成懲處共識，即日起停權1年、公益服務至少300小時及罰款新台幣50萬。

除了上述紀律委員之外，此次還有臺北市職業籃球員職業工會辦公室副主任葉子彧、周儀翔經紀公司代表林佩穎、聯盟事務長蔡裕隆列席參加。
 

關鍵字： PLG周儀翔領航猿

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

快訊／周儀翔酒駕拒測事件　同車呂政儒遭國王球團罰款50萬元

快訊／周儀翔酒駕拒測事件　同車呂政儒遭國王球團罰款50萬元

日本王牌投手再聚首！山本由伸明復出60球限制迎對決

日本王牌投手再聚首！山本由伸明復出60球限制迎對決

戴資穎年終賽排名上升2名！　榮膺本周香港賽頭號種子續拚積分

戴資穎年終賽排名上升2名！　榮膺本周香港賽頭號種子續拚積分

莊智淵頂替傷退的奧恰洛夫參賽！　澳門冠軍賽首輪對中國小將

莊智淵頂替傷退的奧恰洛夫參賽！　澳門冠軍賽首輪對中國小將

快訊／TPBL職籃重申酒駕零容忍　將開重大事件決策處理委員會

快訊／TPBL職籃重申酒駕零容忍　將開重大事件決策處理委員會

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

熱門新聞

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉　「確實有過不成熟行為」

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

快訊／周儀翔酒駕拒測事件　同車呂政儒遭國王球團罰款50萬元

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U23韓委危險滑壘大亂鬥！WBSC懲處

2私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉

3「連水原一平都能賭贏」大谷穩拿MVP

4U23中國勝澳洲　首次參賽就晉級

5李洋一句話陪林郁婷熬過東奧低潮

最新新聞

1央視又不播中國男足　0比7慘案怪司機

2小小體操營　國家總教練林育信親自指導

3私約大嫂風波延燒！高國豪最終聲明致歉

4雙龍將U23火燙　葉總：做好本分

5葉總看劉基鴻：中華隊不錯的三壘手

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

唯一到場聲援柯文哲的藍營人士　蕭旭岑：不是要在野合作？

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

距離「羅力條款」只差1局　伍鐸興奮：在場上越久越好

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

任務交給伍鐸使命必達　葉總：這場沒有例外

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366