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費城人克萊門斯再見安打！　球迷加油聲讓他雞皮疙瘩

實習記者李立祥／綜合報導

費城人今（10日）主場迎戰光芒，9局下費城人克萊門斯（Kody Clemens）敲出再見安打，以2比1擊敗光芒，拿下本季第86勝，賽後克萊門斯提到觀眾的熱情加油聲讓他感到雞皮疙瘩。

6局下舒瓦柏（Kyle Schwarber）轟出陽春砲，幫助費城人先馳得點，9局上費城人終結者艾斯特維茲（Carlos Estévez）上場救援，但一上場就被勞爾（Brandon Lowe）敲出深遠中外野飛球，中外野手羅哈斯（Johan Rojas）判斷及時，貼著牆躍起將球接住，眼看就要形成超級美技，但他卻沒把球接穩，變成1發追平轟。

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9局下費城人馬上展開反攻，哈波（Bryce Harper）敲出右外野深遠飛球，他以為轟出再見全壘打，站在打擊區「目送」，但球卻飛得不夠高，打到大牆反彈回來，等到他發現要趕快跑壘時已經來不及了，只能站上一壘壘包。

不過之後費城人又敲安、保送形成滿壘，輪到克萊門斯上場打擊，面對內角球揮擊，將球打穿一、二壘防區，形成再見安打。

賽後甘迺迪（Buddy Kennedy）表示，「在場上感覺不僅像拿到勝利，更像一場狂歡派對，所有人都非常興奮，哈波也來找我，所有隊友都說『你打得很好，你完成了你的工作。』。」

敲出再見安的克萊門斯表示，「站在打擊準備區聽到觀眾呼喊甘迺迪的名字，這感覺非常棒，我在一旁感到雞皮疙瘩，然後當我上場時也受到呼喊時，這感覺真的很酷。」

這場勝利是費城人本季第86勝，目前暫居國聯東區龍頭，與道奇並列大聯盟本季最多勝球隊。

▲費城人克萊門斯（Kody Clemens）敲出再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人克萊門斯（Kody Clemens）敲出再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球費城人克萊門斯

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