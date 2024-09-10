大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平本賽季的表現鎖定國聯MVP。紐約大都會的林多（Francisco Lindor）緊追在後，兩人角逐MVP競爭激烈。不過《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）認為，這場比賽的結果幾乎沒有懸念，MVP非大谷莫屬。他直言，大谷翔平的表現太過耀眼，幾乎篤定拿下國聯MVP，「這是一場明顯又簡單的賭局，甚至連那個賭徒水原一平也可能會贏。」

今年，大谷有望成為棒球歷史上首位達成「50轟、50盜」的球員。他已經成為第一位完成「45轟、45盜」的選手；如果他以專職的指定打擊奪得MVP，將是棒球史上前所未見的壯舉。

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「大谷正在做一些從未有人做到的事情」，海曼寫道，「如果他以這樣的身份贏得MVP，他將成為棒球歷史上的首例，這不僅是歷史性的，也是令人難以置信的。」

反觀林多，海曼指出，他在大都會的表現也非常出色，特別是在帶領球隊重新回到季後賽競爭行列方面，發揮關鍵作用，「不過與大谷的表現相比，略遜一籌。」林多今年的全壘打和盜壘數十分亮眼，另外出色的防守和領導能力為大都會的戰績做出重要貢獻，讓球迷不斷高呼「M-V-P」。

▲大都會球星林多（Francisco Lindor）。（圖／達志影像／美聯社）

在勝利貢獻值（WAR）方面，數據機構對兩人各有看法。根據Baseball Reference的數據，大谷的WAR值為7.1，而Fangraphs則認為林多爾以7.3稍占上風。這樣的差距不足以改變海曼的看法，他認為MVP幾乎已是大谷的囊中物。

為何認為大谷翔平篤定奪下MVP？海曼另提到一個「潛在偏見」——自大都會隊成立以來，從未有球員獲得過國聯MVP獎項。大都會隊外野手尼莫（Brandon Nimmo）曾表示，「在這裡，你必須做到極為特殊的成就，才能得到應有的認可。」

即便過去曾有數位球員憑藉高WAR成績進入競爭行列，如貝爾川（Carlos Beltran）和萊特（David Wright），最終都未能如願。相反，得票往往傾向於那些數據相對不突出的球員。

林多今年已經成為史上第三位能夠五次打出30支全壘打的游擊手，有望成為史上首位兩次達成「30轟、30盜」的游擊手。對於MVP的競爭，林多爾不為此感到擔憂。他近期才聽說大都會從未有過MVP球員的事實，但他無暇顧及這些。他持續為球隊做出貢獻，是大都會今年賽季轉變的關鍵。

兩人的數據都十分接近，海曼在文章的最後強調，大谷翔平的歷史性成就和多面表現，無疑讓他在今年的MVP競爭中占據優勢。他認為，這將是一場毫無懸念的勝利。